L'ascesa di l'Astro-Turismu: Un sguardu à l'avvenimenti astronomichi è u viaghju

Un studiu recente hà dimustratu chì per via di a contaminazione luminosa, 80% di l'Americani è un terzu di a pupulazione mundiale ùn ponu più vede a Via Lattea da e so case. Questu hà suscitatu un interessu crescente in l'astroturismu, induve a ghjente viaghja in parchi naziunali, osservatori è altri lochi di u celu scuru per assistisce à l'avvenimenti astronomichi.

L'avvenimenti astronomichi cum'è l'eclissi di u sole è a pioggia di meteorite sò l'attrazione principale per l'astro-turisti. L'eclissi solari si verificanu quandu a nova luna blucca brevemente u sole, cù l'eclissi totali chì sò i più spettaculari, chì permettenu à i telespettatori di tistimunià a corona di u sole. Ci sò ancu eclissi annulari, induve a luna ùn copre micca tuttu u discu di u sole, è eclissi parziali, induve solu una parte di u discu di u sole hè bluccatu.

A pioggia di meteorite sò un altru avvenimentu populari trà l'astroturisti. Quessi sò quandu l'orbita di a Terra si intersecta cù a polvera lasciata da una cometa, risultatu in una mostra di stelle filanti. I piovi di meteori più cunnisciuti sò i Perseidi, Geminidi è Liridi, chjamati dopu à e custellazioni da quale parenu emanà.

Quandu a pianificazione di una surtita astro-turistica, parechji fatturi sò deve esse cunsideratu. A fase di a luna hè cruciale, cù e cundizioni di stargazing sò megliu durante a luna nova quandu a luna hè sottu à l'orizzonte. U clima ghjoca ancu un rolu significativu, postu chì u celu chjaru hè essenziale per una visualizazione ottima. Hè impurtante ancu di truvà i lochi di u celu scuru luntanu da a contaminazione luminosa, chì ponu esse identificati utilizendu carte di contaminazione luminosa cum'è a scala di u celu scuru Bortle.

L'astroturismu furnisce una opportunità unica per i dilettanti di tistimunià l'avvenimenti celesti in prima persona è cunnetta cù e meraviglie di l'universu. Cù eclissi multipli è precipitazioni di meteorite à l'orizzonte, l'interessu per l'astroturismu hè previstu solu per cresce.

Fonti:

- Studiu: 80% di l'Americani è un terzu di a pupulazione di u pianeta ùn ponu vede a Via Lattea per via di a contaminazione luminosa

-cnn.com