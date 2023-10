SpaceX Falcon 9 hè stallatu per lancià 22 satelliti Starlink

Un razzo SpaceX Falcon 9 hè previstu di lancià 22 satelliti Internet Starlink in orbita oghje da a Stazione Spaziale di Cape Canaveral in Florida. U lanciamentu hè stallatu à 5: 20 pm EDT, cù parechje opportunità di salvezza dispunibili se ne necessariu. Quelli chì sò interessati ponu fighjà u lanciamentu in diretta attraversu u cuntu X di SpaceX (ancu cunnisciutu cum'è Twitter).

A prima tappa di u cohete Falcon 9, chì hà volatu prima in missioni 16, hà da vultà à a Terra è sbarcarà nantu à a nave drone Basta à leghje l'Istruzzioni circa 8.5 minuti dopu à u lanciu. Stu lanciu serà un volu timida di u record di reutilizazione di a cumpagnia, chì hè statu stabilitu solu u mese passatu.

Circa 65 minuti dopu à u lanciu, u palcuscenicu di u Falcon 9 sparghjerà i 22 satelliti Starlink in u spaziu. SpaceX hà sviluppatu rapidamente a so megaconstellazione Starlink, cù più di 70 missioni orbitali lanciate solu in 2023. Attualmente, ci sò quasi 4,900 XNUMX satelliti Starlink operativi in ​​orbita, è questu lanciu cuntribuisce à a crescita cuntinua di a custellazione.

Starlink furnisce un serviziu Internet à i clienti in u mondu trasmette segnali da a reta satellitare à i ricevitori in terra. Aghjunghjendu più satelliti à a custellazione, SpaceX hà u scopu di aumentà a copertura è di migliurà a cunnessione Internet in u mondu.

