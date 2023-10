SpaceX hè stallatu per lancià 22 Satelliti Starlink per a Custellazione di Satelliti Boosted

A custellazione di satelliti Starlink di SpaceX hè vicinu à riceve un aghjurnamentu significativu cù u lanciu di 22 satelliti da Florida. U razzo Falcon 9 chì porta i 22 satelliti Internet Starlink hè previstu di sbarcà u marti u 17 d'ottobre à 5:20 pm ET da u Space Launch Complex 40 (SLC-40) in a Stazione Spaziale di Cape Canaveral.

Stu lanciu particulari hè notevuli perchè marca u 16esimu volu per u primu booster di u cohete. U booster hà digià supportatu missioni cum'è GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8, è ottu missioni Starlink. Questa storia impressiunanti dimostra a riutilizazione è l'affidabilità di i coheti di SpaceX.

Dopu a separazione di u stadiu, u primu booster di u stadiu ùn serà micca scartatu, ma invece farà u so modu di ritornu à a Terra. Eseguirà una discesa cuntrullata è eventualmente sbarcarà nantu à u droneship Just Read the Instructions, chì serà situatu in l'Oceanu Atlanticu. Stu sforzu di sbarcu è di ricuperazione hè un tistimunianza di l'impegnu di SpaceX per l'esplorazione spaziale sustenibile riutilicendu cumpunenti caru invece di scartà dopu un solu usu.

Per quelli chì anu interessatu à fighjulà a missione chì si sviluppa, a copertura in diretta serà dispunibule nantu à u canali YouTube ufficiale di SpaceX, @SpaceX, circa cinque minuti prima di u liftoff. Questu furnirà à i telespettatori un sediu in prima fila per assistisce à u cohettu Falcon 9 chì porta i satelliti Starlink chì si sbarcanu è l'atterrissimu sussegwente nantu à u drone in l'Oceanu Atlanticu.

Cù ogni lanciu successu, a custellazione satellitare Starlink di SpaceX cuntinueghja à espansione, purtendu a cunnessione Internet à alta velocità globale un passu più vicinu à a realtà.

Fonti:

- SpaceX (Twitter: @SpaceX)