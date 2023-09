SpaceX pianifica u lanciu di un missile da a Stazione di a Forza Spaziale di Cape Canaveral

SpaceX hè pronta à lancià un razzo Falcon 9 da a Stazione Spaziale di Cape Canaveral u venneri sera. U lanciamentu hè previstu per 7: 56 pm è si ferà à u Space Launch Complex 40. U cohettu hà da esse purtatu 22 satelliti Starlink à l'orbita bassa di a Terra. Tuttavia, u lanciamentu hè sottumessu à e cundizioni climatichi, cù una probabilità di 40% di impattu climaticu secondu a previsione da a 45th Space Wing.

Se SpaceX aspetta dopu à 11 pm per lancià, e probabilità di l'impattu climaticu diminuinu à 15%. Ci hè ancu duie opportunità di lanciamentu di salvezza à 11:12 pm è 11:30 pm Dopu à u lanciamentu, a prima tappa di u cohete hè prevista à sbarcà nantu à un droneship in l'Oceanu Atlanticu.

In più di stu lanciu di SpaceX, a Costa Spaziale pò ancu aspittà un altru lanciu da United Launch Alliance u sabbatu matina. U lanciamentu di l'Atlas V per l'Uffiziu Naziunale di Reconnaissance hè previstu per 8: 51 am in Space Launch Complex 41. Questa missione, cunnisciuta cum'è SILENTBARKER, hà da scopu di migliurà a cuscenza di u duminiu spaziale per a NRO è a Forza Spaziale di i Stati Uniti. A previsione per questu lanciamentu indica una probabilità di 15% di u clima chì impacta u lanciamentu.

Per vede qualsiasi di sti lanciamenti in diretta, pudete visità ClickOrlando.com.

Definizione:

- Falcon 9: Un cohettu riutilizzabile in dui fasi sviluppatu da SpaceX per u trasportu di carichi utili à l'orbita di a Terra è oltre.

- Starlink: Una custellazione di Internet satellitari chì hè custruitu da SpaceX.

- Orbita Low-Earth: A regione di u spaziu à circa 2,000 XNUMX chilometri sopra a superficia di a Terra induve si trovanu a maiò parte di i satelliti è a Stazione Spaziale Internaziunale.

- Droneship: Una piattaforma stazionata in l'oceanu per furnisce un situ di sbarcu per i razzi riutilizzabili di SpaceX.

