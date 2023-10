SpaceX si prepara à dui lanciamenti consecutivi di satelliti Starlink nantu à u so rocket Falcon 9. U primu lanciu hè previstu per dumenica 8 ottobre da u Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) in Vandenberg Space Force Base in California. I 21 satelliti Starlink seranu dispiegati in orbita bassa à a Terra à 12:23 am PT.

U prossimu lanciu marcarà u volu 14 per u primu booster di tappa, chì hà supportatu prima diverse missioni cumpresi Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, è ottu missioni Starlink. Dopu a separazione di a tappa, a prima tappa pruverà un sbarcu nantu à u drone "Of Course I Still Love You" posizionatu in l'Oceanu Pacificu.

U secondu batch di satelliti Starlink serà poi lanciatu u luni 9 d'ottobre da u Space Launch Complex 40 (SLC-40) in Cape Canaveral Space Force Station in Florida. L'ora di partenza prevista hè 9:06 pm ET.

Simile à u primu lanciu, u booster di u primu stadiu Falcon 9 per u sicondu lanciu hà volatu in 14 missioni precedenti, cumprese CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a. , PSN SATRIA, è cinque missioni Starlink. A prima tappa pruverà un sbarcu nantu à u drone "A Shortfall of Gravitas" stazionatu in l'Oceanu Atlanticu.

SpaceX furnisce un webcast in diretta di i dui lanciamenti nantu à u so situ ufficiale. U webcast hà da principià circa cinque minuti prima di u liftoff.

In riassuntu, SpaceX si prepara à dui lanciamenti back-to-back di satelliti Starlink, cù u primu lanciu in California è u sicondu in Florida. Questi lanciamenti cuntribuiscenu à l'implementazione in corso di a custellazione satellitare Starlink di SpaceX, chì furnisce una copertura Internet globale.

Definizione:

- Starlink: Una custellazione di Internet satellitari custruita da SpaceX, chì furnisce una copertura Internet globale.

- Falcon 9: Un veiculu di lanciamentu in dui fasi à l'orbita sviluppatu è fabbricatu da SpaceX.

- Orbita Low-Earth: A regione di u spaziu à circa 2,000 1,200 chilometri (XNUMX XNUMX miles) da a superficia di a Terra induve a maiò parte di i satelliti operanu.

