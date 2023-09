SpaceX lanciarà Falcon 9 Rocket cù Starlink Satellites

SpaceX hà pensatu à lancià un razzo Falcon 9 da Vandenberg Space Force Base u luni 11 settembre à 11:57 pm. U razzo purterà 21 satelliti Starlink, chì facenu parte di u serviziu Internet satellitare à banda larga d'alta velocità di SpaceX.

Se u lanciu iniziale hè ritardatu, SpaceX hà opportunità di lanciamentu di salvezza u marti è u marcuri. A cumpagnia hà u scopu di sbarcà u primu booster di u cohettu nantu à u drone, di sicuru, I Still Love You in l'Oceanu Pacificu, chì serà u 11esimu volu per questu booster particulari.

Un webcast in diretta di u lanciu serà dispunibule nantu à u prufilu SpaceX in X (ex Twitter) circa cinque minuti prima di u liftoff.

Starlink hè u prughjettu ambiziosu di SpaceX per creà una custellazione globale di Internet satellitari. Questi picculi satelliti, chì pesanu circa 260 kg ognunu, seranu dispiegati in l'orbita di a Terra bassa per furnisce una cunnessione Internet à alta velocità è bassa latenza in u globu. Cù l'implementazione di 21 satelliti supplementari, SpaceX espansione a so flotta Starlink per rinfurzà u so serviziu Internet à banda larga in crescita.

A tecnulugia di razzi Falcon 9 riutilizzabile di SpaceX permette di lanciari spaziali à u costu di ricuperà è riutilizà a prima tappa di u cohete. A cumpagnia hà rializatu tappe significativu in l'atterrissimu è u riflight di boosters, dimustrendu u putenziale di riduzzione di i costi di lanciamentu è l'accessibilità aumentata à u spaziu.

Fonti: SpaceX