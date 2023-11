A cumpagnia di esplorazione spaziale SpaceX hè pronta à lancià 23 satelliti Internet Starlink supplementari in orbita sta sera. U lanciamentu serà fattu da a Stazione di Forza Spaziale di Cape Canaveral in Florida, marchendu un altru periodu occupatu per a cumpagnia. A finestra di lanciamentu prevista si apre à 11:01 pm EDT (0401 GMT u 22 di nuvembre), è pudete fighjà a trasmissione in diretta nant'à u contu di SpaceX X (antica canusciutu comu Twitter).

In casu di successu, a prima tappa di u cohettu Falcon 9 tornerà à a Terra, sbarcandu verticalmente nantu à a nave drone chjamata "A Shortfall of Gravitas" in l'Oceanu Atlanticu, circa 8.5 minuti dopu à u liftoff. Stu booster particulari hà una storia impressiunanti, dopu avè statu utilizatu in 15 lanci è sbarchi precedenti. Hà supportatu missioni cum'è i voli Starlink, è ancu missioni di astronauti per a NASA, à dì Crew-3 è Crew-4.

Dopu à circa 65.5 minuti, i 23 satelliti Starlink seranu dispiegati in l'orbita terrestre bassa da u stadiu superiore di u Falcon 9. Questa implementazione cuntribuisce à i sforzi continui di SpaceX per espansione a cobertura di Internet globale attraversu a so custellazione Starlink. Cù ogni lanciu di satelliti, a reta di satelliti orbitanti cresce, aumentendu l'accessibilità à i servizii d'internet d'alta velocità in i zoni remoti è sottumessi.

Comu riggistràrisi:

Q: Cosa hè Starlink?

A: Starlink hè una custellazione di satelliti chì hè stata custruita da SpaceX per furnisce una copertura Internet di banda larga globale.

Q: Quanti satelliti Starlink sò attualmente in orbita?

A: Da avà, SpaceX hà implementatu millaie di satelliti Starlink in orbita.

Q: Cumu funziona Starlink?

A: I satelliti Starlink travaglianu furmendu una rete di maglia in u spaziu, chì permettenu a cumunicazione interconnessa trà i satelliti è e stazioni di terra per furnisce servizii Internet.

Q: Perchè espansione l'accessu à Internet hè impurtante?

A: L'espansione di l'accessu à l'internet hà immensi benefici socio-ecunomichi, chì permettenu a connettività in e zone precedentemente sottumesse è prumove opportunità educative, ecunomiche è tecnologiche.

Q: Induve possu fighjà u lanciu di SpaceX?

A: E trasmissioni in diretta di SpaceX ponu esse vedute nantu à u so contu Twitter ufficiale, X.

Fonti:

- [Site Ufficiale di SpaceX] (https://www.spacex.com/)

- [NASA - SpaceX Commercial Crew Program] (https://www.nasa.gov/launchamerica/)