Un SpaceX Falcon 9 lanciarà 21 satelliti Starlink in orbita

SpaceX si prepara per un altru lanciu di missile, sta volta per implementà 21 satelliti Internet Starlink in orbita. U razzi Falcon 9 hè stallatu per decolla da a basa di a forza spaziale Vandenberg in California u sabbatu à 3:47 am EDT. Se ci sò ritardi, l'opportunità di salvezza sò dispunibuli trà 4:23 am EDT è 6:00 am EDT.

U lanciamentu serà trasmessu in u contu di SpaceX in X (antica cunnisciutu cum'è Twitter) à partesi di circa cinque minuti prima di u liftoff. Se tuttu va secondu u pianu, a prima tappa di u Falcon 9 tornerà à a Terra è sbarcherà nantu à a nave drone "Of Course I Still Love You" circa 8.5 minuti dopu à u lanciu. Questu marcarà u 16esimu volu per a prima tappa di stu mistieru particulari, solu un volu à pocu pressu da u record di reutilizazione di a cumpagnia.

Dopu à circa 62.5 minuti, i 21 satelliti Starlink si sparghjeranu da u stadiu superiore di u Falcon 9. Stu lanciu serà a 75a missione orbitale di SpaceX in 2023, postu chì a cumpagnia s'impegna à ghjunghje à u so scopu di 100 voli à a fine di l'annu, è 144 voli in 2024.

U prughjettu Starlink di SpaceX hè statu un focusu maiò quist'annu, cù circa 60% di i so voli dedicati à espansione a megaconstellazione Internet. Attualmente, ci sò quasi 4,900 XNUMX satelliti operativi in ​​Starlink, è questu numeru continuerà à aumentà in l'anni à vene.

Fonte: Descrizione di a missione SpaceX