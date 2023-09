SpaceX si prepara à u so prossimu lanciu Starlink da Cape Canaveral, previstu per u venneri sera. A missione Starlink 6-14 vi vede un cohete Falcon 9 chì porta finu à 22 satelliti di l'internet decolla da u Complex Launch Space 40 di Cape Canaveral Space Force Station. A finestra di lanciamentu primariu hè stallata per 7:56 pm, cù l'opzioni di salvezza dispunibuli s'ellu hè necessariu.

I cundizioni climatichi sò previsti per esse favurevuli, cù una chance di 60% di boni cundizioni à l'iniziu di a finestra, aumentendu à 85% à a fine. In l'eventu di un ritardu di 24 ore, a chance si migliurà à 90%. SpaceX pensa à ricuperà u booster di prima tappa, chì farà u so settimu volu, nantu à u droneship A Shortfall of Gravitas in l'Atlanticu.

In quantu à a cobertura di lanciamentu, SpaceX hà annunziatu chì furnisce solu l'aghjurnamenti nantu à i so lanci privati ​​attraversu u so contu ufficiale nantu à a piattaforma X (antica Twitter). Stu cambiamentu vene dopu chì a cumpagnia hà offrittu una copertura di lanciamentu di a so ultima missione dumenica sera da u Kennedy Space Center in X, pocu minuti prima di u lift-off.

Mentre chì SpaceX cuntinueghja à mantene un altu ritmu di lanciamentu, vale a pena nutà chì questu serà u 47th lanciamentu da a Costa Spaziale questu annu, cù quasi tutti esse realizatu da SpaceX. United Launch Alliance (ULA) hà da avè solu u so secondu lanciu di l'annu u sabbatu matina cù un cohete Atlas V in una missione per l'Uffiziu Naziunale di Reconnaissance è a Forza Spaziale. L'altru lanciamentu di a Costa Spaziale di questu annu hè statu realizatu da Relativity Space in marzu.

Cumpresi i lanci da e so instalazioni in California, SpaceX hè in traccia di superà i 90 lanci per l'annu. Stu lanciu marcarà u so 63esimu volu orbitale in u 2023, superendu digià u record precedente di 61 stabilitu in 2022. Hè impurtante di nutà chì stu cuntu ùn include micca u tentativu fallutu u 20 d'aprile di u so Starship è Super Heavy da u so lanciu di teste in Texas. facilità. Tuttavia, SpaceX hà un altru Starship stacked in attesa di appruvazioni da l'Amministrazione Federale di l'Aviazione per un altru tentativu di lanciamentu.

Definizione:

- Falcon 9: Un veiculu di lanciamentu di media elevazione in dui fasi à orbita sviluppatu è fabbricatu da SpaceX.

- Starlink: U prughjettu di a custellazione di satelliti di SpaceX chì hà u scopu di furnisce una copertura di banda larga globale.

- Droneship: Una nave autonoma utilizata da SpaceX per sbarcà è ricuperà i razzi in mare.

- United Launch Alliance (ULA): Una joint venture trà Boeing è Lockheed Martin chì furnisce servizii di lanciamentu spaziale.

- Atlas V: Un veiculu di lanciu sviluppatu da ULA.

- National Reconnaissance Office (NRO): Una urganizazione di u guvernu americanu rispunsevule per u disignu, l'acquistu, u lanciamentu è l'operazione di satelliti di intelligenza.

- Forza Spaziale: Un ramu di e Forze Armate di i Stati Uniti rispunsevuli di a guerra spaziale.

Fonti: Nisun URL furnitu.