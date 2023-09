SpaceX Falcon 9 Rocket per lancià per a 17ª volta record

Un cohete SpaceX Falcon 9 hà da fà a storia lanciandu per a 17a volta sta sera. U cohettu purterà 22 satelliti Internet Starlink di SpaceX. U lanciu hè previstu per esse da a Stazione Spaziale di Cape Canaveral in Florida à 10:47 pm EDT. I spettatori ponu fighjà l'avvenimentu in diretta attraversu u contu di SpaceX in X.

Se tuttu và secondu u pianu, a prima tappa di u Falcon 9 tornerà à a Terra dopu à 8.5 minuti è sbarcarà nantu à una nave drone SpaceX stazionata in mare. Questu marcarà u 17th liftoff è sbarcu di successu per questu particulare Falcon 9 booster, stabilisce una nova tappa per a reutilizazione di i coheti. Attualmente, solu dui boosters Falcon 9 anu ottenutu 16 voli.

I 22 satelliti Starlink à bordu di u cohete seranu implementati in l'orbita bassa di a Terra circa 62.5 minuti dopu à u lanciu. Stu lanciamentu cuntribuisce ancu à un altru record per SpaceX, postu chì serà a so 65e missione orbitale di l'annu, superendu u so record precedente di 61 stabilitu in 2022.

SpaceX s'hè focalizatu principarmenti annantu à l'espansione di a megaconstellazione Starlink quist'annu, chì hè attualmente custituita da più di 4,700 satelliti operativi. Tuttavia, a cumpagnia pensa à cuntinuà à cultivà stu numeru postu chì anu permessu di lancià 12,000 30,000 satelliti Starlink è anu dumandatu l'appruvazioni per XNUMX XNUMX supplementari.

Cù ogni lanciu è sbarcu successu, SpaceX dimustra l'impurtanza è u putenziale di a riutilizazione di i coheti. Mentre cuntinueghjanu à spinghje i limiti di a tecnulugia spaziale, u futuru di l'esplorazione spaziale pare più luminosu chè mai.

Fonti:

- Descrizzione di a missione SpaceX

- U contu di SpaceX in X (ex Twitter)