Un missile Falcon 9 lanciatu cù successu da a Base di Forza Spaziale di Vandenberg u luni sera, marchendu u terzu liftoff di settembre. U cohettu, chì appartene à SpaceX, hà purtatu 21 satelliti Starlink cum'è parte di a missione di a cumpagnia di furnisce un serviziu Internet globale. SpaceX hà u scopu di migliurà l'accessu à l'internet in i zoni induve ùn era micca affidabile o indisponibile.

U dispiegamentu di i satelliti era previstu circa una ora dopu à u liftoff. U booster di a prima tappa di u cohettu, chì avia digià volatu 11 volte, sbarcò cù successu nantu à a nave drone posizionata in l'Oceanu Pacificu.

Appena prima di u lanciu, Telesat, una cumpagnia canadiana, hà annunziatu un accordu multi-lanciamentu cù SpaceX per missioni da Vandenberg è da Florida. Telesat hà acquistatu 14 lanci nantu à a raquette Falcon 9, ognuna purtendu finu à 18 satelliti Telesat Lightspeed à l'orbita terrestre bassa per ogni lanciu. A campagna di lanciamentu di Telesat hè prevista per inizià in u 2026, cù u serviziu globale destinatu à u 2027.

A rete Telesat Lightspeed furnisce ligami di dati à alta velocità, cunnessioni altamente sicure è connettività à banda larga à bassa latenza in u mondu. U mese passatu, Telesat hà firmatu un cuntrattu cù MDA Ltd.

U presidente è CEO di Telesat, Dan Goldberg, hà spressu a fiducia in l'affidabilità è l'alta cadenza di lanciamentu di SpaceX, dicendu chì seranu un grande partenariu in u lanciu di Telesat Lightspeed. U presidente è Chief Operating Officer di SpaceX, Gwynne Shotwell, hà manifestatu orgogliu di lancià a custellazione di Telesat è l'espansione di e capacità di cunnessione per i clienti in u globu.

U lanciu di u missile ùn hè micca solu benefiziu à SpaceX, ma furnisce ancu opportunità di travagliu per i travagliadori è porta i membri di l'equipaggiu à a Costa Centrale, stimulendu l'ecunumia lucale.

In più di stu lanciu recente, Vandenberg hà lanciatu prima un missile Falcon 9 chì porta satelliti militari in orbita per l'Agenzia di Sviluppu Spaziale di a Forza Spaziale di i Stati Uniti prima di u mese.

Fonti:

- [SpaceX] (www.spacex.com)

- [Noozhawk] (www.noozhawk.com)