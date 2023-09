SpaceX lanciarà un altru batch di satelliti Starlink

SpaceX si prepara per un altru lanciamentu di i so satelliti Internet Starlink, previstu per u principiu di u marti. U razzi Falcon 9 di a cumpagnia scenderà da a Base di Forza Spaziale Vandenberg di California à 2:57 am EDT. U lanciu serà trasmessu in diretta nant'à u situ web di SpaceX, cù una copertura chì principia cinque minuti prima di u liftoff.

Questu serà u 11u lanciamentu è sbarcu per u booster di prima tappa di u Falcon 9, chì hè previstu di vultà à a Terra è sbarcà nantu à u drone di a cumpagnia in l'Oceanu Pacificu circa 8.5 minuti dopu u lanciu. U palcuscenicu superiore di u Falcon 9 implementerà i satelliti Starlink circa 62 minuti dopu à u liftoff.

A ora, ci sò digià più di 4,600 42,000 satelliti Starlink operativi in ​​orbita, secondu l'astrofisicu Jonathan McDowell. SpaceX pensa à aumentà stu numeru finu à XNUMX XNUMX in u futuru. A custellazione di Starlink hà u scopu di furnisce una copertura di Internet a banda larga globale, in particulare in e zone remote è sottoservite.

Stu lanciu marca u 64esimu di SpaceX per questu annu, superendu u so record di 61 lanciamenti da l'annu precedente. A cumpagnia hè stata in prima linea di missioni spaziali in 2023, cù a maiò parte di i so lanciamenti dedicati à espansione a so megaconstellazione Starlink.

