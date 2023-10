SpaceX hà annunziatu un prossimu lanciu da Vandenberg Space Force Base. A cumpagnia hè destinata à 12:47 am l'ottobre 21 per u lanciamentu di un cohete Falcon 9 da SLC-4E. U scopu di stu lanciamentu hè di sparghje 21 satelliti Starlink in orbita bassa di a Terra.

In l'eventu chì u lanciu ùn pò micca prucede cum'è previstu, SpaceX hà identificatu trè opportunità di salvezza trà 1: 23 am è 3 am per a riprogrammazione. Inoltre, ci sò sei opportunità di salvezza supplementari dispunibuli da 11:26 pm sabbatu finu à 2:50 am dumenica.

Per quelli interessati, un webcast in diretta da SpaceX serà accessibile circa cinque minuti prima di u lanciu. Questu furnisce i telespettatori cù l'aghjurnamenti in tempu reale è li permetterà di tistimunià a missione mentre si sviluppa.

Hè da nutà chì u booster chì sustenerà sta missione hè stata utilizata 15 volte in i lanci precedenti. Dopu à a separazione di a tappa, a prima tappa di u cohete hè prevista à sbarcà nantu à u Di sicuru chì I Still Love You Droneship in l'Oceanu Pacificu. Questa riutilizazione hè una tappa significativa in i sforzi di SpaceX per riduce u costu di l'esplorazione spaziale è rende più sustenibile.

In quantu à l'impattu lucale, ùn si prevede chì ùn si sentenu micca boom sonichi durante stu lanciu. Questa hè una bona nutizia per i residenti vicini, postu chì i boom sonichi ponu esse disruptive è sorprendenti.

In generale, stu lanciu matinu da SpaceX rapprisenta un altru passu avanti in a missione in corso di a cumpagnia di sviluppà è espansione a so rete Internet satellitare globale.

Definizione:

- Falcon 9 rocket: Un veiculu di lanciu orbitale in dui fasi sviluppatu da SpaceX. Hè pensatu per u trasportu affidabile è sicuru di satelliti è carichi in u spaziu.

- Satelliti Starlink: Una custellazione di picculi satelliti dispiegati da SpaceX cù u scopu di furnisce una copertura di banda larga globale.

- Di sicuru, I Still Love You Droneship: Una nave drone autònoma utilizata da SpaceX per sbarcà è ricuperà i boosters di missile in mare.

Fonte: SpaceX (senza URL furnitu)