SpaceX lancia un novu batch di satelliti Starlink

SpaceX hà lanciatu cù successu un novu batch di satelliti Internet Starlink à l'orbita bassa di a Terra u ghjovi 5 d'ottobre. U rachettu Falcon 9 hà purtatu 22 satelliti Starlink è partì da Space Launch Complex 40 (SLC-40) in Cape Canaveral Space Force Station in Florida. . Questu hà marcatu l'ottu volu per u booster di prima tappa di Falcon 9 chì sustene sta missione.

A prima tappa di u cohettu, chì avia prima lanciatu diverse missioni cumpresi CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, è quattru missioni Starlink, sbarcò cù successu in u drone di Just Read the Instructions stazionatu in l'Oceanu Atlanticu dopu a separazione di tappe.

Starlink hè una custellazione di satelliti avanzati chì operanu in orbita bassa intornu à a Terra. U scopu di furnisce l'accessu à Internet à alta velocità è di bassa latenza à e zone sottuservate è remote in u mondu, cumprese e regioni chì mancanu di una infrastruttura internet affidabile, cum'è e zone rurale è remote.

Stu lanciamentu cuntribuisce à a crescente custellazione Starlink, chì hè digià custituita da millaie di satelliti. L'obiettivu hè di furnisce una copertura globale è di migliurà a cunnessione Internet per milioni di persone in u mondu. SpaceX cuntinueghja à lancià più satelliti per espansione a cobertura è rinfurzà u rendiment di a reta Starlink.

Cù u successu implementatu di questi 22 novi satelliti, SpaceX si avvicina à a so missione di furnisce l'accessu à Internet à alta velocità à e persone ancu in i cantoni più remoti di u globu. A cumpagnia hè diventata un attore chjave in l'industria di l'internet satellitare, rivoluzionandu l'opzioni di cunnessione è riduzzione di a divisione digitale.

