Un lanciamentu di SpaceX pianificatu da a Stazione di a Forza Spaziale di Cape Canaveral u marti ligà u record precedente di a Costa Spaziale per i lanci in un annu, cù 57 lanciamenti totali. U lanciu, previstu per 5:20 pm, purterà 22 satelliti Internet Starlink di SpaceX.

Quist'annu, SpaceX hè statu u primu fornitore di lanciamentu nantu à a Costa Spaziale di Florida, cù 53 missioni da Canaveral o Kennedy Space Center. In paragone, United Launch Alliance (ULA) hà volatu trè volte, è Relativity Space hà volatu una volta. A maiò parte di i lanciamenti di SpaceX sò stati per a crescente custellazione di Starlink, cù questu lanciu chì marca a 31ª missione Starlink da a Costa Spaziale.

In più di e missioni Starlink, SpaceX hà ancu lanciatu tutte e trè missioni di equipaggiu basati in i Stati Uniti questu annu, cumprese Crew-6, Axiom 2 è Crew-7, tutti da u Kennedy Space Center. In particulare, KSC hà ancu accoltu quattru lanciamenti di Falcon Heavy, cumpresu u recente lanciu Psyche, chì hà marcatu a prima volta chì a NASA hà utilizatu stu putente missile.

U ritmu di i lanciamenti hè aumentatu, cù solu un intervallu di ottu ore è 42 minuti trà u lanciu di Psyche u venneri matina è u lanciu di Starlink a stessa sera. Questu hè u più cortu tempu trà i lanciamenti da e missioni di u prugramma Gemini in 1966.

SpaceX hà stabilitu numerosi record di turnaround per i lanciamenti da u Space Launch Complex 40, cumprese u lanciu di duie missioni da u pad in quattru ghjorni. Cù parechji altri voli Starlink previsti, è ancu missioni future cum'è a rifornimentu CRS-29 è a missione Commercial Lunar Payload Services (CLPS), hè pussibule chì a Gamma Orientale puderia vede più di 70 lanciamenti questu annu.

Altri fornitori di lanciamentu, cum'è ULA è Relativity Space, anu ancu lanciamenti potenziali prima di a fine di l'annu. A nova fusée Vulcan Centaur di ULA, inizialmente prevista per un decollo di maghju, puderia vulà in dicembre. Intantu, Blue Origin, posseduta da Jeff Bezos, spera di debutà u so mistieru New Glenn à a fine di u 2024.

Avanzate, a Costa Spaziale hè prevista per vede una freccia alta continuazione di lanciamenti, cù SpaceX è ULA chì miranu à aumentà a so cadenza di lanciamentu, è più cumpagnie chì entranu in u mercatu.

