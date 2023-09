SpaceX rializeghja u 50esimu lanciu record di l'annu

SpaceX hà righjuntu una nova tappa cumpiendu cù successu u so 50u lanciu di l'annu, illuminando a Costa Spaziale cù l'ascensione ardente di u cohete Falcon 9. Questa missione hà ancu marcatu u 17u volu di u booster, stabilendu un novu record per a cumpagnia. U razzi Falcon 9 lanciatu da u Complexe di Lanciamentu Spaziale 40 di Cape Canaveral Space Force Station, purtendu 22 satelliti Starlink di SpaceX.

U booster utilizatu per sta missione hà una storia di volu impressiunanti, prima lanciata in diverse missioni cumprese GPS III-3, Turksat 5A, è parechje missioni Starlink. Hè sbarcatu cù successu nantu à u droneship A Short Fall of Gravitas in l'Oceanu Atlanticu. SpaceX hè statu u mutore di a maiò parte di i lanciamenti da a Costa Spaziale di questu annu, cù l'Alianza di Lanciamentu Unitu è ​​u Spaziu di Relatività chì cuntenenu solu uni pochi di i lanciamenti rimanenti.

In più di i 37 lanciamenti da Cape Canaveral, SpaceX hà ancu compie 10 lanci da u Kennedy Space Center, cumprese tutti i trè voli spaziali umani da i Stati Uniti questu annu. A cumpagnia hà piani per parechje altre missioni Falcon 9 è almenu un lanciu di Falcon Heavy u mese prossimu. Se tuttu va cum'è previstu, a Costa Spaziale hè in traccia di superà u so record precedente di 57 lanci in un annu, stabilitu in 2022.

Dapoi u primu lanciu successu di SpaceX in 2008, a cumpagnia hè diventata u fornitore di lanciamentu più prolificu in l'industria. Questu ultimu lanciu successu porta u numeru tutale di lanciamenti successi di SpaceX à 265 in i so razzi Falcon 1, Falcon 9 è Falcon Heavy. In particulare, a cumpagnia hà ancu ottinutu 227 atterraggi riesciuti è 199 reutilizazione di boosters di cohete. In paragone, United Launch Alliance hà realizatu 157 lanci da a so furmazione in 2006.

Mentre chì SpaceX piglia a guida in a frequenza di lanciamentu, Rocket Lab hè u prossimu fornitore di lanciamentu più occupatu, ancu s'ellu ci hè razzi più chjuchi. Malgradu affruntà un scontru cù un tentativu di lanciamentu prima di sta settimana chì hà risultatu in una perdita di carica utile, Rocket Lab era in traccia di compie 15 lanci quist'annu. A cumpagnia attualmente investiga a causa di u prublema è travaglia cù l'Amministrazione Federale di l'Aviazione.

In generale, u recente lanciu di SpaceX hè un tistimunianza di u successu continuu di a cumpagnia è l'impegnu di avanzà l'esplorazione spaziale. Cù più lanci previsti per u restu di l'annu, SpaceX cuntinueghja à spinghje e fruntiere è ridefinisce ciò chì hè pussibule in u regnu di a tecnulugia spaziale.

