SpaceX cuntinueghja à batte i record mentre hà lanciatu u so 67e mischju di l'annu marti sera. U lanciu hè statu significativu per dui motivi: hà marcatu u 17u reutilizazione di una prima tappa di Falcon 9 è hà dimustratu a capacità di SpaceX di spinghje i limiti di riutilizazione di booster. Stu booster, cù u numeru di serie 1058, avia prima volatu nantu à 11 missioni Starlink è parechje altre missioni.

L'ingegneri di SpaceX anu realizatu valutazioni di l'usura di i booster, è credenu chì i coheti ponu ottene almenu 20 voli. Malgradu l'elevatu numeru di reutilizazione, SpaceX mantene una rata di successu di 100 per centu in l'ultimi 9 lanci di u cohete Falcon 228. Certi inspezioni basi è rimpiazzamenti di cumpunenti sò sempre fatti, è a cumpagnia usa boosters cù più sperienza per i so satelliti Starlink.

Un aspettu interessante di u lanciu era l'approcciu di trasmissione minimalista di SpaceX. Per i lanciamenti di Starlink, a cumpagnia avà furnisce solu un feed video cù un audio minimu da u centru di cuntrollu di lanciamentu, cumincendu cinque minuti prima di u liftoff. Stu approcciu hè in linea cù l'obiettivu di SpaceX di fà una rutina di lanci è di piglià a "magia" da u liftoff. Elon Musk, u fundatore di SpaceX, ùn hè mai statu un fan di lanciari webcasts, ma capisce u valore di mostrà u travagliu di a cumpagnia per i clienti esterni.

Tuttavia, una decisione discutibile hè a scelta di Musk di trasmette i webcasts esclusivamente in X, a reta suciale chì hà acquistatu, invece di YouTube. Questu hà risultatu in una risoluzione video di bassa qualità è altri prublemi chì afectanu l'esperienza di visualizazione per i televidenti in linea. In u risultatu, i flussi di lanciamentu alternativu da altre piattaforme parevanu avè un publicu più grande per u lanciu Starlink.

Malgradu questu, SpaceX cuntinueghja à esse à l'avanguardia di i lanci di missile, stabilendu novi records è spinghje i limiti di riutilizazione di booster.

