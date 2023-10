L'Astronauti di l'Expedition 70 Conducenu Ricerca è Robotica nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale

By

Quattru astronauti di l'Expedition 70 à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) anu avutu un ghjornu di luce di u marti, uttrovi 17. Anu focu annantu à a ricerca di a biologia è a robotica durante a tarda. I cosmonauti cuntinueghjanu a preparazione per una prossima caminata spaziale è anu realizatu i so compiti di ricerca.

L'astronauti di a NASA Loral O'Hara è Jasmin Moghbeli anu travagliatu inseme nantu à a ricerca cardiaca per u studiu CIPHER, chì hà per scopu di capisce l'impattu di e missioni spaziali longu nantu à e cundizioni psicologichi è fisiologiche di l'astronauti. Anu ancu scaricatu a carica è dispunì a basura in a nave di rifornimentu Cygnus.

U cumandante Andreas Mogensen da l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà realizatu l'esperimentu Earthshine, utilizendu una camera digitale in a cupola per fotografà a Luna è catturà u sole riflessu da a Terra. L'ingegnere di volu Satoshi Furukawa hà pruvatu una camera robotica sferica in u modulu di laboratoriu Kibo.

A caminata spaziale inizialmente prevista da O'Hara è Mogensen hè stata ritardata finu à dicembre. Intantu, dui cosmonauti di Roscosmos si preparanu per una caminata spaziale prevista per uttrovi 25. Cunduceranu travaglii di mantenimentu esterni per circa sei ore è 45 minuti.

In tuttu u marti, i cosmonauti di Roscosmos anu pruvatu i sistemi di supportu di vita è i cumpunenti di cumunicazione di i so vestiti spaziali. Anu ancu realizatu ricerche nantu à l'effetti di a gravità nantu à u core è anu esploratu strategie di cumunicazione mejorate trà l'equipaggiu internaziunali è i cuntrolli di missione.

Konstantin Borisov, un Roscosmos Flight Engineer, hà assistitu cù u studiu di u core è dopu hà pruvatu l'operazioni cù u bracciu roboticu europeu attaccatu à u modulu di scienza Nauka.

