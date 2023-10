L'equipaggiu di l'Expedition 70 nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hè occupatu à preparà un paru di prossime passeggiate spaziali per fà esperimenti scientifichi è eseguisce attività di mantenimentu. L'astronauta di a NASA Loral O'Hara è l'astronauta di l'ESA Andreas Mogensen imbarcaranu in a prima caminata spaziale u 12 d'ottobre. Duranti questa caminata spaziale, culleranu campioni di microbi da spazii specifichi fora di a stazione per studià a so capacità di sopravvive in l'ambienti duru di u spaziu esterno. .

L'attività di a passeggiata spaziale sarà trasmessa nantu à a NASA TV, cù un briefing preliminare previstu per 1 pm EDT u venneri 8 ottobre, è a vera camminata spaziale u 12 d'ottobre chì principia à 8:30 am O'Hara è Mogensen sò stati preparati per a so camminata spaziale da pruvà i so vestiti spaziali è praticà a cumunicazione cù i cuntrolli di terra. Seranu assistiti da i so cumpagni astronauti Jasmin Moghbeli è Satoshi Furukawa.

Intantu, l'ingegneri di volu di Roscosmos à bordu di l'ISS sò ancu occupati cù una varietà di attività. Oleg Kononenko participa à un studiu chì misura i so risposti mentre pratica l'accoppiamentu di una nave spaziale in un computer, per mantene i membri di l'equipaggiu familiarizati cù u pilotu di a nave spaziale. Konstantin Borisov fotografia i boschi in a Terra per monitorizà l'effetti di l'attività naturali è umani.

In più di a preparazione di a caminata spaziale è di l'esperimenti scientifichi, l'equipaggiu faci ancu e so attività di mantenimentu in l'ISS. Stanu travagliendu in un treadmill in u modulu di serviziu di Zvezda è cunducendu diverse elettroniche è mantenimentu di supportu di vita in tuttu u segmentu Roscosmos di a stazione spaziale.

Queste attività cuntribuiscenu à i sforzi di ricerca è esplorazione in corso nantu à l'ISS, rinforzendu a nostra cunniscenza di u spaziu è i so effetti nantu à a vita umana è microbiana.

Fonti:

- Definizione di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS): NASA

- Definizione NASA: NASA

- Definizione EDT: NASA

– Definizione JAXA: JAXA

– Definizione di Roscosmos : Roscosmos