I satelliti chì anu ghjuntu à a fine di a so vita operativa ponenu un dilema per l'agenzii spaziali. I metudi attuali di dispusizione di sti navi spaziali sò lascenduli in orbita, rinfurzendu à l'orbite di u cimiteru luntanu da i satelliti operativi, o dirigenduli in daretu versu a Terra per a rientrata atmosferica. In ogni casu, un studiu recente realizatu da circadori da l'Università Purdue è NOAA hà dimustratu chì a rientrata atmosferica ùn hè micca senza cunsequenze.

Tradizionalmente, a rientrata atmosferica hè stata cunsiderata cum'è un metudu affidabile per a dispusizione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Siccomu LEO hè diventatu sempre più affollatu di satelliti in l'ultimi anni, stu metudu di dispusizione hè diventatu più populari. Tuttavia, u studiu publicatu in i Proceedings di l'Accademia Naziunale di Scienze palesa chì a rientrata atmosferica face chì a regione superiore di l'atmosfera di a Terra sia contaminata da i resti vaporizzati di a nave spaziale.

U squadra di ricerca hà nutatu un cambiamentu in a cumpusizioni di i nuvuli di ioni lasciati da i meteoriti chì entranu in l'atmosfera. Anu scupertu chì l'impronta chimica cambiante di queste particelle era potenzialmente duvuta à u crescente numeru di navi spaziali chì rientranu in l'atmosfera. Per cunfirmà e so scuperte, i circadori anu attaccatu strumenti à l'aerei è anu realizatu misurazioni dirette di l'atmosfera à circa 12 chilometri sopra l'Alaska è i Stati Uniti cuntinentali.

I risultati di u studiu dimustranu una cuncintrazione significativa di metalli in l'atmosfera, cumpresu lithium, aluminium, ramu, piombo, magnesiu è sodium, chì seguitanu vicinu cù rientrata satellitare. Inoltre, i circadori anu osservatu ancu chì u 10% di e particeddi di l'aerosol rispunsevuli di prutezzione di a capa d'ozone cuntenenu aluminiu.

Mentre chì l'impattu tutale di sti scuperti nantu à l'ambiente è u cambiamentu climaticu ùn hè ancu chjaru, i circadori credi chì enfatiza l'impattu significativu di u volu spaziale umanu nantu à u pianeta. Capisce e cunsequenze di l'aumentu di a concentrazione di metalli in l'atmosfera hè cruciale per valutà i risichi potenziali per a capa d'ozone è a vita nantu à a superficia di a Terra. Ulteriori studii seranu necessarii per capisce cumplettamente l'implicazioni di i metudi di dispusizione satellitari nantu à l'ambiente è determinà s'ellu deve esse esploratu strategie alternative per mitigà a contaminazione di l'atmosfera di a Terra.

Fonti:

– Tìtulu : Metodi di eliminazione di i satelliti è u so impattu annantu à l'atmosfera di a Terra

- Definizione: L'orbita terrestre bassa (LEO) hè una regione di u spaziu à circa 2000 chilometri di a superficia di a Terra induve residenu a maiò parte di i satelliti è a Stazione Spaziale Internaziunale.

- Definizione: A rientrata atmosferica hè u prucessu per quale una nave spaziale o satellitu entra in l'atmosfera di a Terra dopu avè finitu a so missione o ghjunghje à a fine di a so vita operativa.