Fuga Esterna à a Stazione Spaziale Internaziunale Invita à a NASA di riprogrammà e camminate spaziali

A NASA hè stata custretta à cambià a data di una imminente caminata spaziale è pospone un'altra dopu una fuga di refrigerante esterna in a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). A fuga hè urigginata da un radiatore di salvezza attaccatu à u modulu Nauka di Russia. Mentre chì u refrigerante ùn hè micca tossicu o periculosu per l'equipaggiu, a NASA piglia precauzioni per impediscenu di entre in sistemi interni è pruvucannu a degradazione di l'equipaggiu cù u tempu.

In u risultatu di a situazione, a caminata spaziale prevista per u ghjovi 19 ottobre hè stata riprogrammata per una data dopu. I travaglii previsti per a camminata spaziale ùn sò micca sensibili à u tempu è ùn anu micca impattu in l'operazioni ISS. A seconda caminata spaziale, inizialmente prevista per u luni 30 ottobre, procederà cum'è previstu. Questu marcarà e prime escursioni fora di a stazione per l'astronauti di a NASA Loral O'Hara è Jasmin Moghbeli. Durante a camminata spaziale, sguasseranu una scatula elettronica difettosa è rimpiazzà un Assemblea di Cuscinetti Trundle nantu à u portu truss Solar Alpha Rotary Joint, chì permette à e matrici solari di a stazione spaziale di seguità u sole.

Intantu, un'altra camminata spaziale, chì hè attualmente in attesa di esse riprogrammata, implicarà O'Hara è l'astronauta di l'Agenzia Spaziale Europea Andreas Mogensen. A so missione include a raccolta di campioni da l'esterno di a stazione per determinà l'esistenza di i microorganismi. Anu ancu rimpiazzà una camera d'alta definizione è eseguisce un travagliu di mantenimentu in preparazione per futuri passeggiate spaziali.

Questu ùn hè micca u primu incidente chì affetta l'operazione ISS per via di una fuga di refrigerante. Dicembre scorsu, una nave spaziale Soyuz hà patitu una fuga di refrigerante dopu avè statu culpitu da un picculu meteoroide, chì hà risultatu in l'estensione di a permanenza di l'astronauta di a NASA è di dui cosmonauti russi di sei mesi. A causa di a recente fuga in u radiatore di u modulu Nauka hè sempre scunnisciuta.

Fonte: NASA

Definizione:

- Stazione Spaziale Internaziunale (ISS): Una stazione spaziale abitabile in orbita terrestre bassa. Serve cum'è un laburatoriu induve l'equipaghji facenu ricerca scientifica è realizanu esperimenti.

- Coolant: Un fluidu o gasu utilizatu per regulà a temperatura in i sistemi meccanichi, cum'è u sistema di rinfrescante di l'ISS.

- Spacewalk: Una attività realizata da astronauti fora di a so nave spaziale mentre in u spaziu.

- Radiatore: Un dispositivu chì trasferisce u calore da un mediu à l'altru, tipicamente installatu in sistemi chì generanu calore eccessivo.

- Assemblea di Cuscinetti Trundle: Un mecanismu chì permette una rotazione liscia è u muvimentu in certi sistemi cumuni. In questu casu, permette a rotazione di e matrici solari ISS.