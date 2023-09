Curiosity Rover cuntinueghja a so esplorazione nantu à Marte

U rover Curiosity, implementatu da a NASA nantu à Marte, si imbarca in un altru weekend di esplorazione. U rover hà da impegnà in una varietà di attività scientifiche, apprufittannu di l'uppurtunità di studiu ravvicinatu di u paisaghju marzianu.

U pianu di u weekend include a scienza di cuntattu nantu à u primu sol, un drive in u sicondu sol, è a scienza remota in u terzu sol. Stu mudellu di attività hè stata ripetuta in numerosi weekend in tuttu u viaghju di Curiosity, ma u terrenu sempre cambiante assicura chì ci hè sempre qualcosa di novu per scopre.

U primu sulu implicarà l'analisi di dui miri situati in prossimità di u rover. U primu mira, chjamatu "Hydra", serà spazzolatu cù u Strumentu di Rimozione di Polvere (DRT) prima di esse esaminatu da l'Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS) è l'Imager di Lente Mars Hand (MAHLI). U sicondu scopu, chjamatu "Dodoni", hè una funzione resistente elevata chì serà ancu studiata da APXS è MAHLI.

Inoltre, i strumenti di Chimica è Camera (ChemCam) è Mast Camera (Mastcam) cuntinueghjanu à documentà a cima di Gediz Vallis Ridge, è ancu di studià un'altra roccia vicina chjamata "Thassos" utilizendu a Spettroscopia Laser-Induced Breakdown (LIBS). Mastcam osservarà ancu a butte di l'Orinoco è un bloccu stratificatu chjamatu "Rouskio".

U secunnu sol si fucalizza nantu à attività di scienza pre-drive, cumpresi analisi LIBS di una vena scura nant'à u listessu blocu cum'è Thassos, mosaici catturà veduti di u bordu di u cratere orientali, è osservazioni di u spaziu di travagliu vicinu è un altru mira risistenti chiamatu 'Milos'. I sensori ambientali monitoranu ancu l'attività di u diavulu di polvera è misurà l'opacità atmosferica.

U terzu sol implicarà l'osservazioni remoti di a scienza, cum'è un sondaghju di u diavulu di polvera è un filmu di nuvola suprahorizonte di meziornu. ChemCam utilizerà u so software di Esplorazione Autonoma per a Raccolta di Scienze Aumentate (AEGIS) per selezziunà un mira per l'imaghjini. A Curiosità hà ancu realizatu una carattarizazione atmosferica di prima matina.

Mentre a Curiosità cuntinueghja i so viaghji accidentati à traversu u paisaghju marzianu, i scientisti anticipanu i dati preziosi è l'imaghjini chì cuntinueghjanu à furnisce per l'esplorazione in corso di u nostru pianeta vicinu.

Fonti:

- NASA / JPL-Caltech - Creditu d'imaghjini: NASA / JPL-Caltech - Questu articulu fonte hà furnitu l'infurmazioni nantu à u pianu di u weekend di Curiosity nantu à Mars.

- Definizioni di i termini:

– Sol : un ghjornu marzianu, chì hè l'equivalente di 24 ore è 39 minuti nantu à a Terra.

- Scienza di cuntattu: attività scientifica chì implica un cuntattu fisicu direttu cù a superficia marziana, cum'è spazzola o perforazione.

- APXS: Spectrometer X-Ray Particle Alpha, un strumentu nantu à a Curiosità utilizatu per determinà a cumpusizioni elementari di e rocce è di a terra.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager, una camera nantu à Curiosity chì pò catturà l'imaghjini in alta risoluzione di e rocce marziane è a terra.

- ChemCam: Strumentu di Chimica è Camera, chì usa spettroscopia di plasma indutta da laser per analizà a cumpusizioni di e rocce è di a terra da una distanza.

- Mastcam: Mast Camera, un sistema di càmera nantu à Curiosity chì furnisce immagini panoramiche è stereoscopiche di a superficia marziana.

- LIBS: Spettroscopia Laser-Induced Breakdown, una tecnica utilizata da ChemCam per analizà a cumpusizioni di e rocce è di a terra.

- ENV: Sensori ambientali nantu à Curiosità chì misuranu e cundizioni atmosferiche è altri fattori ambientali.

- AEGIS: Esplorazione Autonoma per a Raccolta di Scienze Aumentate, software utilizatu da ChemCam per selezziunà in modu autonomu i miri di imaging.