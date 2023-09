Novu articulu: Scientisti è Ingegneri chì travaglianu nantu à l'esplorazione di Marte

In u campu di l'esplorazione di Marte, ci sò numerosi scientisti è ingegneri chì travaglianu inseme per svelà i misteri di u Pianeta Rossu. Questi individui venenu da diverse istituzioni è urganisazioni, ognunu cù a so propria sapè fà è cuntributi.

Una di queste scienziate hè Elena Amador-French, Coordinatrice di Operazioni Scientifiche in NASA/JPL in Pasadena, CA. Ella ghjoca un rolu cruciale in a pianificazione è eseguisce l'operazioni scientifiche di i rovers di Marte. Un altru scientist, Ryan Anderson, hè un Geologu Planetariu in USGS in Flagstaff, AZ. Si cuncintra à studià a geologia di Mars è capisce i so prucessi passati è prisenti.

Geologu Planetariu Mariah Baker, à u Centru di Studii di a Terra è Planetarii, Smithsonian National Air & Space Museum in Washington, DC, hè specializatu in u studiu di rocce è minerali d'altri mondi. Michael Battalio, un Climatologu Planetariu in l'Università Yale in New Haven, CT, esamina i mudelli è i prucessi climatichi in Mars.

Keri Bean, un Rover Planner Deputy Team Lead in NASA/JPL in Pasadena, CA, aiuta à pianificà i movimenti è l'attività di i rovers di Marte. Kristen Bennett hè un Geologu Planetariu in USGS in Flagstaff, AZ, chì studia e caratteristiche geologiche di Marte.

A squadra di a NASA / JPL include ancu i geologhi planetari Fred Calef è Abigail Fraeman, chì cuntribuiscenu a so cumpetenza in l'analisi di a superficia è e rocce di Marte. Brittney Cooper, un Scientist Atmospheric à l'Università di York in Toronto, Ontario, Canada, si cuncintra à studià l'atmosfera è i mudelli di u clima in Mars.

Sean Czarnecki, un Geologu Planetariu in Arizona State University in Tempe, AZ, studia a storia geologica è a cumpusizioni di Marte. Lauren Edgar, un Geologu Planetariu in USGS in Flagstaff, AZ, investiga a geologia è a stratigrafia di Marte.

Altri scientisti è ingegneri implicati in l'esplorazione di Marte includenu Christopher Edwards da l'Università di l'Arizona di u Nordu, Samantha Gwizd da l'Università di Tennessee, Ken Herkenhoff da USGS in Flagstaff, AZ, è Evan Hilgemann da NASA / JPL in Pasadena, CA. Ognunu cuntribuisce insights unichi in diversi aspetti di a geologia di Mars è a pianificazione di l'operazioni rover.

U Scientist Atmosfericu Alex Innanen da l'Università di York è Scott Guzewich da a NASA / GSFC in Greenbelt, MD, studianu l'atmosfera marziana è e so interazzione cù a superficia. Rachel Kronyak, un Geologu Planetariu in NASA / JPL in Pasadena, CA, hè implicatu in l'esame di a storia geologica è di i prucessi di Marte.

Michelle Minitti da Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore da Malin Space Science Systems in San Diego, CA, è Claire Newman da Aeolis Research in Pasadena, CA, cuntribuiscenu ancu a so cumpetenza à l'esplorazione di Marte.

Científici è ingegneri supplementari chì travaglianu in l'esplorazione di Marte includenu Catherine O'Connell-Cooper è Lucy Thompson da l'Università di New Brunswick in Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice da Western Washington University in Bellingham, WA, è Mark Salvatore da Northern Arizona University. in Flagstaff, AZ.

Inoltre, Susanne Schwenzer da The Open University in Milton Keynes, UK, Ashley Sroupe da NASA/JPL in Pasadena, CA, Dawn Sumner da l'Università di California Davis in Davis, CA, è Vivian Sun da NASA/JPL in Pasadena, CA, tutti cuntribuiscenu a so cumpetenza in geologia planetaria à u studiu di Marte.

Scott VanBommel, un Scientist Planetariu in l'Università di Washington in St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, u MSL Project Scientist in NASA/JPL in Pasadena, CA, è u geochimistu Roger Wiens da LANL in Los Alamos, NM, ghjucanu un rolu vitale in l'analisi di dati. è interpretà i risultati da e missioni di Marte.

Sharon Wilson, un Geologu Planetariu à u Centru per i Studii di a Terra è Planetaria, Smithsonian National Air & Space Museum in Washington, DC, Alivia Eng, un Studiente Laureatu in Georgia Tech in Atlanta, GA, è Remington Free, un Operations Systems Engineer à a NASA /JPL in Pasadena, CA, tutti cuntribuiscenu à i sforzi di esplorazione di Mars.

Infine, Emma Harris, un Studiente Laureatu à u Museu di Storia Naturale in Londra, u Regnu Unitu, Conor Hayes, un Studiente Laureatu à l'Università di York in Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, un Studente Graduatu in l'Università di Washington in St. Louis, MO, è Deborah Padgett, OPGS Task Lead in NASA / JPL in Pasadena, CA, sparte a so cumpetenza in diversi aspetti di l'esplorazione di Marte.

Questi scientisti è ingegneri uniscenu forze per avanzà a nostra cunniscenza di Marte, esplorendu a so geologia, u clima, l'atmosfera è u putenziale per a vita passata o presente. Per mezu di a so cullaburazione è a so dedicazione, cuntinueghjanu à sbloccare i sicreti di u Pianeta Rossu.

Fonti:

– Elena Amador-Francese, Coordinatrice di Operazioni Scientifiche; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, Geologu Planetariu; USGS; Flagstaff, AZ

- Mariah Baker, Geologu Planetariu; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

- Michael Battalio, Climatologu Planetariu; Università Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Capu di squadra aduprata di Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Kristen Bennett, Geologu Planetariu; USGS; Flagstaff, AZ

- Fred Calef, Geologu Planetariu; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Brittney Cooper, Scientist Atmospheric; Università di York; Toronto, Ontario, Canada

- Sean Czarnecki, Geologu Planetariu; Arizona State University; Tempe, AZ

- Lauren Edgar, Geologu Planetariu; USGS; Flagstaff, AZ

- Christopher Edwards, Geologu Planetariu; Università di u Nordu di l'Arizona; Flagstaff, AZ

- Abigail Fraeman, Geologu Planetariu; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Scott Guzewich, Scientist Atmospheric; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

- Samantha Gwizd, Geologu Planetariu; Università di Tennessee; Knoxville, TN

- Ken Herkenhoff, Geologu Planetariu; USGS; Flagstaff, AZ

- Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Alex Innanen, Scientist Atmospheric; Università di York; Toronto, Ontario, Canada

- Rachel Kronyak, Geologu Planetariu; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Geologu Planetariu ; Framework; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, Specialist Operations Mission, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

- Claire Newman, Scientist Atmospheric, Aeolis Research; Pasadena, CA

- Catherine O'Connell-Cooper, Geologu Planetariu; Università di New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

- Melissa Rice, Geologu Planetariu; Western Washington University; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, Geologu Planetariu ; Università Northern Arizona; Flagstaff, AZ

- Susanne Schwenzer, Geologu Planetariu; L'Università aperta; Milton Keynes, Regnu Unitu

- Ashley Sroupe, Ingegnere di Operazioni di Missione; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, Geologu Planetariu; Università di California Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, Geologu Planetariu; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Lucy Thompson, Geologu Planetariu; Università di New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

- Scott VanBommel, Scientist Planetariu; Università di Washington; San Luigi, MO

- Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Roger Wiens, Geochimistu; LANL; Los Alamos, NM

- Sharon Wilson, Geologu Planetariu; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

- Alivia Eng, Studiente Laureata; Georgia Tech; Atlanta, GA

- Remington Free, Ingegnere di Sistemi Operativi; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Emma Harris, Studiente Graduate; Museu di Storia Naturale; Londra, Regnu Unitu

- Conor Hayes, Studiente graduatu; Università di York; Toronto, ON, Canada

- Abigail Knight, Studiente Graduate; Università di Washington; San Luigi, MO

- Deborah Padgett, OPGS Task Lead; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Amelie Roberts, Geologu Planetariu; College Imperiale; Londra, Regnu Unitu

