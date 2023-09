A missione Aditya L1 di l'India principia à studià u ventu solare da u spaziu

A missione Aditya L1 di l'India hà iniziatu cù successu à studià e particelle energetiche in u ventu solare da u spaziu. A missione hà u scopu di realizà stu studiu utilizendu u Spettrometru Supra Thermal & Energetic Particle (STEPS), chì face parte di a carica di Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS hè statu sviluppatu da u Laboratoriu di Ricerca Fisica (PRL) cù u sustegnu di u Centru di Applicazioni Spaziali (SAC), è funziona da u 10 di settembre in u campu magneticu di a Terra. U dispusitivu hà da cuntinuà à travaglià da u spaziu cum'è Aditya L1 face u so viaghju di quattru mesi à u puntu Lagrange 1, à circa 1.5 milioni di km da a Terra.

U scopu principale di STEPS hè di studià l'ambiente di particeddi energetichi da a so pusizioni nantu à u puntu L1. Queste dati aiutanu à migliurà a salute è a prestazione di l'assi spazii è furnisce una megliu comprensione di cumu u clima spaziale cambia cù u tempu.

STEPS comprende sei sensori chì osservanu diverse direzzione è misuranu ioni supra-termali è energetichi. Raccogliendu dati durante l'orbiti di a Terra, i scientisti ponu analizà u cumpurtamentu di e particelle chì circundanu u pianeta, in particulare in a presenza di u campu magneticu di a Terra.

Lanciata da l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) u 2 di settembre, a missione Aditya-L1 hà per scopu di ghjunghje à u puntu L1 utilizendu a manuvra di Inserzione Trans-Lagrangean Point 1 (TL1I). U puntu L1 hè significativu per l'osservazioni solari è hè induve e forze gravitazionali trà dui ughjetti si equilibranu, chì permettenu à a nave spaziale di stà in una pusizione stabile per un periudu di tempu più longu.

(Fonte: PRL è SAC, nisun URL furnitu)

