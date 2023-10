L'eclissi solare "Ring of Fire" raru chì succede u sabbatu: ciò chì duvete sapè

Millioni d'Americani anu avutu l'uppurtunità di tistimunià un raru avvenimentu astronomicu stu sabbatu: un "anellu di focu" eclissi sulari annulari. Stu fenominu si faci quandu a luna passa trà u sole è a Terra, appare più chjuca di u sole è crea un effettu cum'è un anellu.

Sicondu a NASA, l'eclissi di u sole serà visibile in parechji stati in i Stati Uniti, cumprese Oregon, Nevada, Utah, Novu Messicu è Texas. Parte di California, Idaho, Colorado è Arizona anu ancu a pussibilità di vede. Inoltre, l'eclissi serà visibile in l'America Centrale, cumpresi Messicu, Belize, Honduras è Panamà, è ancu in Colombia prima di finisce fora di a costa di Natal, Brasile.

L'eclissi principiarà versu 9:13 am PDT in Oregon è finisce in Texas versu 12:03 pm CDT, se u tempu permette. A NASA trasmetterà in diretta l'avvenimentu, cun conversazioni cù i scientisti è vedute da telescopi in tuttu u paese. I televidenti ponu vede u livestream in u canali YouTube di a NASA o in cima di a pagina web dedicata.

Per osservà in modu sicuru l'eclissi di u sole, hè impurtante d'utilizà occhiali di eclissi o un visore apposta per questu scopu. Questi occhiali protettivi filtranu i raghji dannosi da u sole, chì permettenu à i telespettatori di assistisce à u spettaculu celeste senza risicà danni à i so ochji.

Hè da nutà chì l'eclissi di u sulari annulari di u sabbatu difiere da un eclissi tutale, cù l'ultime previstu in aprile. Questa serà l'ultima opportunità per parechji americani per assistisce à un "anellu di focu" per parechji anni.

