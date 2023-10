L'eclissi solare anulare 2023: Cumu vede in modu sicuru stu fenomenu celeste

L'imminente eclissi solare annulare u 14 d'ottobre di u 2023 hè un avvenimentu chì i skywatchers in tutti i Stati Uniti anticipanu ansiosi. Per assicurà a visualizazione sicura di stu fenomenu celeste, l'esperti ricumandenu l'usu di vetri speciali di eclissi. Questi occhiali sò specificamente pensati per bluccà i raghji dannosi di u sole, à u cuntrariu di l'occhiali di sole regulare chì ùn sò micca abbastanza per prutege i vostri ochji durante una eclissi.

E versioni ecunomica di i vetri di eclissi sò fatti di carta è un film o polimeru chì furnisce una prutezzione solare efficace. Hè cruciale per assicurà chì i vetri rispettu u standard internaziunale ISO 12312-2 per vede u sole. Inoltre, i visori solari portatili sò una opzione alternativa per osservà in modu sicuru l'eclissi. Hè impurtante ùn mette nunda nantu à i vetri di l'eclissi o l'utilizanu per guardà à traversu un telefunu o una camera, postu chì questu pò cuncentrazione di i raghji di u sole è ponu più risicu per i vostri ochji.

I vetri falsificati di eclissi anu inundatu u mercatu durante l'eclissi solari precedenti, per quessa, hè cunsigliatu di cumprà da i pruduttori, venditori o magazzini di vendita al dettaglio cunsigliatu da l'Associazione Astronomica Americana. Hè da nutà chì a NASA ùn appruva nè appruva alcun pruduttu specificu.

Una eclissi solare annulare, cunnisciuta ancu com'è "anellu di focu", si trova quandu a luna hè à u puntu più luntanu da a Terra o vicinu à a luna, facennu chì pare più chjuca. In u risultatu, durante u piccu di l'eclissi, un circhiu luminosu di u sole circunda a luna, ùn l'ascurisce mai completamente. Mentre chì l'eclissi serà visibile, almenu in parte, da tutti i 48 stati Lower, i migliori posti per assistisce à stu fenomenu sò in e regioni uccidintali di u paese, cumprese l'Oregon, u nordu di California, Nevada, Utah, u nordeste di l'Arizona, u suduvestu. Colorado, Novu Messicu è Texas.

Dunque, assicuratevi di preparà per questu avvenimentu maravigghiusu ottenendu occhiali d'eclissi autentichi è certificati o visori solari portatili. Ricurdativi, a sicurità deve esse una priorità quandu si vede u sole, è cù l'equipaggiu ghjustu, pudete gode di a vista rimarchevule di l'eclissi solare anulare 2023.

Fonte: The Weather Channel

Nota: Questu articulu hè furnitu solu per scopi informativi è ùn custituiscenu appruvazioni o appruvazioni di qualsiasi prudutti o cumpagnie specifichi da a NASA o The Weather Company.