L'eclissi solare annular è altri avvenimenti celesti in uttrovi 2023

Una eclissi di u sole, cunnisciuta cum'è surya grahan, hè stata fatta u 14 d'ottobre di u 2023. Stu fenomenu naturali si faci quandu a luna si move in fronte di u sole, bluccà momentaneamente a so luce. L'eclissi solare imminente serà una eclissi solare anulare, chjamata ancu eclissi solare "anellu di focu". U terminu "annulare" vene da u latinu, chì significheghja "in forma di anellu". Duranti stu tipu d'eclissi, a luna passa trà u sole è a terra, ma per via di a so pusizioni à a so distanza più luntanu da a terra, o vicinu, pare più chjuca di u sole. In u risultatu, ùn copre micca sanu sanu u sole, creendu un aspettu di anellu induve i bordi esterni di u sole sò sempre visibili.

Sfurtunatamente, l'eclissi solare annulare chì hà fattu u 14 d'ottobre di u 2023 ùn serà micca visibile in India. Hè programatu per inizià à 11:29 pm IST è durà circa cinque minuti finu à 11:34 pm IST. Tuttavia, i skywatchers in l'America di u Nordu puderanu osservà l'eclissi. U percorsu di visibilità copre parti di i Stati Uniti, Messicu, America Centrale è Sudamerica. In i Stati Uniti, cumminciarà in Oregon à 9:13 am PDT è cuncludi in Texas à 12:03 pm CDT, secondu a NASA.

Per quelli chì ùn puderanu assistisce à l'eclissi in prima persona, a NASA trasmetterà l'avvenimentu in diretta in YouTube.

L'ottobre 2023 prumetti di esse un mese rimarchevule per l'avvenimenti celesti, postu chì mostrarà una eclissi solare è lunare. L'eclissi lunare hà da esse accadutu u 29 d'ottobre, facendu a seconda eclissi lunare di l'annu. Inoltre, i skywatchers anu l'uppurtunità di osservà a pioggia di meteoriti Orionid. U piccu di a pioggia di meteoriti hè previstu u 21 d'ottobre (u 22 d'ottobre in India) trà mezzanotti è l'alba, cù un massimu di 25 stelle cadenti per ora, cum'è stimatu da Jake Foster, un ufficiale di l'astronomia publica di l'Osservatorio Reale.

Mentre chì l'eclissi solare annulare ùn pò micca esse visibile in l'India, ci sò ancu assai meraviglie celesti per gode in tuttu u mese d'ottobre.

