A cometa Nishimura affronta u calore è e tempeste solari mentre s'avvicina à a Terra

A cometa Nishimura, scuperta da l'astrònomu dilettante Hideo Nishimura in Giappone, si face a so strada versu a Terra è u sole. Aspittatu di fà un passaghju vicinu à a Terra u 12 di sittembri, seguitu da una frusta intornu à u sole u 17 di settembre, u destinu di a cometa resta incerta. Mentre viaghja à traversu u spaziu, scontra sfondate di particeddi carichi è plasma da u sole, risultatu in un viaghju tumultuoso.

Un esempiu di un tali scontru hè dimustratu da a Cometa Encke in u 2007, chì hà sperimentatu un avvenimentu di disconnessione quandu una eiezione di massa coronale (CME) hà colpitu u cometa. Eventi simili di disconnessione sò stati osservati cù a Cometa Nishimura, cù a so coda chì hè stata temporaneamente sbattuta da una tempesta solare. In ogni casu, a cuda hè tornata, ancu s'è a so sopravvivenza resta incerta postu chì più CME si dirigenu versu a cometa.

I CME sò eruzzioni da i strati esterni di u sole chì spessu accumpagnanu i flares solari. Sti raffi putenti di ventu energeticu ponu causà caos elettromagneticu è impacte i corpi celesti cum'è asteroidi è cometi. Cù u sole chì s'avvicina à u piccu di u so ciculu solare, i flares è CME più frequenti sò previsti.

Stu clima spaziale pone una sfida per l'osservatori di u celu chì speranu di vede a Cometa Nishimura. Mentre hè sempre avvicinatu à a Terra, hè cunsigliatu di principià à circà a cometa, chì hè prevista per esse abbastanza luminosa per vede cum'è l'8 di Settembre. In ogni casu, i binoculi o un telescopiu rinfurzà l'esperienza di vista, cum'è pò appare vicinu à u orizzonte in l'emisferu nordu.

Per localizà a cometa, i skywatchers ponu circà in a custellazione di Leo una ora o duie prima di l'alba. Diverse app cum'è Stellarium, Star Walk, o TheSkyLive ponu aiutà à localizà a cometa. Hè da nutà chì i cometi sò imprevisible, postu ch'elli ponu viaghjà per seculi è disintegrate mentre passanu per u sistema solare internu. Malgradu i sfidi posti da a turbulenza di u sole, i skywatchers sò incuraghjiti à sfruttà l'uppurtunità di osservà a cometa Nishimura prima ch'ella si disintegra.

