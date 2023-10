U telescopiu spaziale Euclid riprende a missione

U telescopiu spaziale Euclid di l'Agenzia Spaziale Europea hè tornatu in pista dopu chì una aghjurnazione di u software hà risoltu un prublema cù i so sensori di navigazione. L'osservatoriu di miliardi d'euro, lanciatu in lugliu, avia righjuntu u so destinazione in orbita stabile intornu à u Sole, ma subitu hà scontru prublemi cuncentrati nantu à e stelle. U cuntrollu di a missione hà scupertu chì u sensoru di guida fine (FGS) di u telescopiu identificava erroneamente i segnali di raghji solari cum'è stelle, facendu chì u telescopiu si moveva in modu erraticu. L'ingegneri di l'ESA, Thales Alenia Space è Leonardo anu travagliatu inseme per aghjurnà u software, chì permette à i sensori di identificà currettamente stelle. Cù u patch installatu, u telescopiu hè avà funzionatu nurmale è u cuntrollu di a missione cuntinuerà à pruvà a so prestazione prima di a raccolta di dati.

Euclide, chjamatu dopu à u matematicu grecu, hè designatu per studià l'energia scura è a materia scura. Catturarà l'imaghjini di e galassie chì si furmavanu miliardi di anni fà per creà una mappa 3D di u celu. Questa mappa aiutarà l'astrònomu à capisce l'evoluzione di l'universu, a distribuzione di a materia, è l'effetti di a gravità, a materia scura è l'energia scura. I scientisti speranu di capiscenu l'accelerazione di l'espansione di l'universu è cumu a gravità è a materia scura contru l'effetti di l'energia scura.

Euclide serà a prima missione spaziale dedicata à studià sti fenomeni. I cosmologi anu una cunniscenza limitata di l'energia scura, postu chì i so effetti nantu à a Terra è u Sistema Solare sò minimi. Telescopi putenti, cum'è Euclide, sò necessarii per osservà un gran numaru di galaxie nantu à vaste distanze è cullà dati per scopre più è capisce l'energia scura. Cù u telescopiu avà torna in traccia, l'osservazioni di a missione sò previste per inizià a fini di nuvembre dopu chì a fase di verificazione di u rendimentu in corso cunclude.

