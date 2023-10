Sicondu un studiu realizatu da circadori in l'Università Tecnica di Berlinu, a ghjente tendenu à diventà menu attente à i so compiti quandu travaglianu à fiancu à i robots. U fenomenu, cunnisciutu com'è "loafing sociale", si riferisce à i membri di l'equipa chì esercanu menu sforzu si crede chì l'altri cumpensà a so mancanza di produtividade.

U studiu suggerisce chì l'individui cumincianu à percepisce i robots cum'è parte di a so squadra. Quandu si vedenu u robot o un altru cullega chì funziona bè, o s'ellu ùn sentenu micca chì a so propria cuntribuzione serà valutata, i travagliadori tendenu à aduttà un approcciu più rilassatu à u so travagliu. Dietlind Helene Cymek, u primu autore di u studiu, descrive u travagliu in squadra cum'è una benedizzione mista. Mentre pò motivà l'individui à fà megliu, pò ancu purtà à un sensu diminuitu di realizazione persunale quandu i cuntributi individuali passanu inosservati.

Per pruvà a so ipotesi, i circadori anu dumandatu à un gruppu di travagliadori per valutà a qualità di diverse attività. A mità di i participanti anu infurmatu chì i travaglii sò stati cumpletati da un robot chjamatu Panda, ancu s'ellu ùn anu micca cullaburatu fisicamente cù u robot. I travagliadori avianu vistu è intesu u robot operatu in u so ambiente.

I circadori anu monitoratu l'attività di i travagliadori mentre verificavanu i circuiti per errori. Inizialmente, ùn pareva micca esse una differenza statistica in u tempu è u sforzu spentu per inspeccionà i circuiti trà u gruppu chì travaglia cù Panda è u gruppu chì travaglia senza robot. Tuttavia, annantu à l'analisi di i tassi d'errore, i circadori anu scupertu chì quelli chì travagliavanu cù Panda identificanu menu difetti dopu avè osservatu u robot chì hà signalatu cù successu numerosi errori. Questu suggerisce chì e persone tendenu à diventà participanti menu attivi una volta chì percepiscenu un cullega roboticu cum'è affidabile.

Ancu s'è i participanti crèdenu chì stavanu attenti equivalenti à i so compiti, i circadori anu cunclusu chì inconscientemente, avianu cuminciatu à confià à u rendiment di Panda. U duttore Linda Onnasch, un autore anzianu di u studiu, spiega chì mentre hè pussibule di seguità induve una persona cerca, determinà s'ellu l'infurmazione visuale hè trattata in modu adattatu à un livellu mentale hè considerablemente più sfida.

Sta ricerca furnisce insights preziosi nantu à l'impattu di i robots nantu à a dinamica di u travagliu in squadra è a produtividade individuale in u locu di travagliu. Il met en évidence la nécessité de trouver un équilibre entre le bénéfice des efforts de collaboration et l'assurance que les contributions des individus soient suffisamment reconnues et valorisées.

Fonti:

- Studiu di circadori di l'Università Tecnica di Berlinu, publicatu in Frontiers in Robotics and AI.