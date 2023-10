I Scientisti Solari facenu Prugressu in Capisce a Misteriosa Atmosfera Esterna di u Sole

I scientisti solari anu fattu un prugressu significativu per risolve u misteru longu di perchè l'atmosfera esterna di u sole, cunnisciuta cum'è corona, hè assai più calda cà i strati sottu. Utilizendu u telescopiu solare Daniel K. Inouye (DKIST) in Hawaii, una squadra internaziunale di scientisti hà osservatu u campu magneticu di u sole in un ditagliu senza precedente. Anu scupertu mudelli cumplessi di l'energia cum'è serpente in u campu magneticu in l'atmosfera più bassa di u sole, a cromosfera, chì pò esse guidà l'energia à i strati esterni di l'atmosfera di u sole.

Sta ricerca porta i scientisti un passu più vicinu à capisce u sole, a nostra stella chì dà vita. A temperatura estremamente alta di a corona, righjunghjendu più di 1.8 milioni di gradi Fahrenheit, hà perplessu i circadori per decennii. Sicondu i mudelli stellari, a temperatura deve aumentà si move versu u core di una stella, induve a fusione nucleare si trova. Tuttavia, a temperatura di a corona contraddice sta aspettativa, suggerendu l'esistenza di un mecanismu scunnisciutu chì riscalda l'atmosfera esterna.

I fenomeni magnetichi di serpente osservati da a squadra di ricerca puderanu spiegà stu misteru. Capisce a geometria di u campu magneticu hè cruciale per capisce i fenomeni energetichi chì guidanu a dinamica di plasma in l'atmosfera solare. Questi fenomeni cuntribuiscenu in ultimamente à u riscaldamentu di u plasma di u sole à una temperatura di milioni di gradi.

I tentativi precedenti di risolve u prublema di u riscaldamentu coronale anu focu annantu à e regioni attive di u sole, cum'è e macchie di u sole. In ogni casu, u studiu recente hà investigatu e regioni più tranquille di a superficia di u sole cuperte da cellule convective chjamate granuli. Queste regioni mostranu campi magnetichi più debuli, ma più dinamichi. A squadra hà osservatu un mudellu di campu magneticu sottostante più cumplicatu, cù variazioni serpentine in a so orientazione.

A cumplessità di sti variazioni di u campu magneticu à piccula scala suggerisce chì l'energia hè liberata per mezu di un prucessu chjamatu reconnection magneticu, chì si trova quandu i campi magnetichi opposti interagiscenu è liberanu energia chì cuntribuisce à u riscaldamentu atmosfericu. I circadori anu utilizatu u telescopiu otticu solare più putente in u mondu per revelà queste intricate orientazioni di u campu magneticu, chì ci avvicinanu à capisce stu significativu enigma di a ricerca solare.

I risultati di stu studiu sò stati publicati in The Astrophysical Journal Letters.

Fonti:

- Università di Sheffield

- L'Astrophysical Journal Letters