Un erpetologu in Francia hà scontru pocu tempu un incidente notevuli in quale una serpente hà pruvatu à manghjà un pesciu di a dimensione di a so testa. Nicolas Fuento, un erpetologu in a Lega senza prufittu per a Prutezzione di l'Acelli in Francia, hà osservatu una serpente viperine chì luttava per cunsumà una spezia di pesci invasori in Lac de Carcès in u sud-est di Francia. Stu scontru hà incitatu un appellu per più ricerche nantu à a relazione trà i serpenti pisci è e spezie invasive.

Fuento hà inizialmente pensatu chì u serpente era solu tentativu di manghjà u pesciu, ma prestu hà capitu chì u serpente s'affucava cù u pesciu allughjatu in u so esofago. Per salvà a serpente, Fuento hà sbulicatu cù gentilezza u pesciu in a bocca di a serpente per sguassà e so spine. Cù u pesciu sguassatu cù successu, a serpente pareva intaccata è slithered away.

A spezia di pisci identificata era un ruffe, un picculu pesciu d'acqua dolce nativu di parti di l'Europa è l'Asia. In ogni casu, i ruffes sò stati introdutti in diverse regioni, cumpresa a Francia, induve sò cunsiderate una spezia invasora. E so pinne dorsali dure è spinose facenu difficultà per i predatori di cunsumà.

I serpenti viperine si alimentanu principarmenti di pesci, è in certi rigioni, a so area nativa si sovrappone cù quella di ruffes. A prisenza di ruffes invasive in i zoni umidi di u Mediterraniu, induve i serpenti viperine sò rari è in diminuzione, ponu una minaccia potenziale per a pupulazione di serpente lucale. Incidenti precedenti anu dimustratu chì i serpenti chì mangianu pesci in Europa, cumprese i serpenti viperine, sò morti dopu avè cunsumatu pesci invasori.

Mentre chì l'impattu di i pesci invasori nantu à i serpenti ùn resta micca studiatu, stu casu mette in risaltu a necessità di più ricerca nantu à e minacce potenziali presentate da e spezie invasive. Capisce a relazione trà i serpenti chì mangianu pisci è i pesci invasori pò cuntribuisce à i sforzi di conservazione è a prutezzione di e pupulazioni di serpenti nativi.

