By

L'astrònomi anu fattu una scuperta rivoluzionaria detectendu u burst radio rapidu più distante (FRB) mai registratu. Questa splutazioni remota di onde radio cosmiche, cunnisciuta cum'è FRB 20220610A, hè stata osservata da una galassia chì si trova à ottu miliardi di anni luce di distanza da a Terra. U burst, chì dura menu di un millisecondu, hè ancu unu di i più putenti mai osservati.

U Very Large Telescope (VLT) di l'Osservatoriu Europeu Meridionale hà ghjucatu un rolu cruciale in l'individuazione di a galassia fonte di FRB. Utilizendu u VLT, l'astrònomu anu pussutu determinà chì sta galaxia hè più vechja è più luntanu da qualsiasi altra fonte FRB cunnisciuta. Hè ancu cridutu per esse parti di un picculu gruppu di galaxie fusioni.

Sta scuperta hà implicazioni impurtanti per capiscenu a cumpusizioni di l'universu. I metudi attuali di misurà a massa di l'universu anu pruduciutu risultati cunflitti è sfidau u mudellu standard di a cosmologia. Utilizendu FRBs com'è strumentu, l'astrònomu speranu di capisce a materia "mancante" chì esiste trà e galaxie.

I bursts radio veloci anu a capacità unica di detectà materiale ionizatu, ancu in u spaziu chì hè cunsideratu quasi viotu. Questu permette à l'astrònomu di misurà a quantità di materia presente trà e galaxie. A scuperta di FRB 20220610A cunfirma l'esistenza di a "relazione Macquart", chì dichjara chì u più luntanu hè un burst di radiu veloce, u gasu più diffuso chì revela trà galaxie.

Mentre chì a causa esatta di e sfondate di radiu veloci hè sempre scunnisciuta, sta scuperta recente confirma chì sò avvenimenti cumuni in u cosmos. L'astrònomu crede chì u studiu di sti sbattimenti ùn solu aiutà à detectà a materia trà galaxie, ma ancu aiutà à capisce megliu a struttura di l'universu.

Ancu s'ellu sta scuperta rapprisenta i limiti attuali di e capacità di u telescopiu, l'avanzamenti futuri offrenu pussibulità ancu più grande. L'Osservatoriu Square Kilometer Array hè attualmente custruendu dui radiotelescopi in Sudafrica è in Australia chì seranu capace di detectà millaie di FRB, cumpresi quelli chì sò assai più distanti. Inoltre, u prossimu telescopiu Extremely Large chì sarà custruitu in Cile darà à l'astrònomu a capacità di studià e galassie fonte di scoppi ancu più luntanu.

Questa scuperta significativa apre novi strade per a ricerca è l'esplorazione di i misteri nascosti di l'universu. Sfruttendu u putere di e raffiche di radiu veloci, l'astrònomu sò pronti à spinghje e fruntiere di a nostra intelligenza è a luce nantu à i sicreti di u cosmos.

Fonti:

- Osservatoriu Europeu Sudu (ESO)

- Telescopiu assai grande (VLT)

- Organizazione di Ricerca Scientifica è Industriale di u Commonwealth (CSIRO)