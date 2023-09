A storia di l'evoluzione revela una crescita lenta in i crocodili

Un studiu recente publicatu in Current Biology intitulatu "L'urighjini di a crescita lenta nantu à u lignamentu di u crocodilianu" hà illuminatu perchè i crocodiliani, cumpresi i crocodili è l'alligatori, crescenu lentamente cumparatu cù i so parenti viventi più vicinu, l'uccelli. A squadra di ricerca hà investigatu a struttura interna di l'osse fossili di l'antenati crocodiliani di 200 milioni d'anni, cunnisciuti cum'è crocodilomorfi, è truvaru chì crescenu lentamente, simili à i crocodili muderni.

I circadori sò stati sorpresi di scopre chì i tessuti ossei di questi antichi crocodilomorfi custituiscanu di un tipu chjamatu ossu di fibre parallele, chì indicanu un ritmu di crescita trà i so antenati à crescita rapida è i crocodili di l'oghje chì crescenu più lentamente. Questa scuperta sfida a credenza cumuni chì a crescita lenta in i crocodili viventi hè ligata à i so stili di vita sedentariu, semi-aquaticu. Questi primi crocodilomorfi eranu animali attivi è cumplettamente terrestri, micca i predatori d'imboscate sprawling chì esistenu oghje.

U studiu hà ancu implicatu l'esaminazione di i fossili di un antenatu di crocodilianu giganti appena scupertu chì hà campatu 210 milioni d'anni fà in Sudafrica. I circadori anu analizatu l'osse sottu un microscopiu d'alta putenza per determinà l'età à a morte, u tassu di crescita annuale è e caratteristiche di u tessulu di l'osse. Paragunendu u novu specimen à altre spezie cunnisciute, anu identificatu cum'è un antenatu di crocodile assai precoce, possibbilmente u primu di u gruppu chì include i crocodili muderni.

I circadori anu truvatu chì l'spezie giganti criscenu più lentamente cà l'altri rettili grandi di u so tempu, cum'è i dinosauri. Questa strategia di crescita lenta persiste è rallenta ancu più in spezie di crocodilomorfi evoluti più recentemente. A crescita lenta hè diventata una caratteristica di tutti i crocodilomorfi cunnisciuti chì discendenti da u so antenatu anticu, chì li permettenu di sopravvive à un avvenimentu di estinzione di massa à a fine di u Periudu Triassicu.

Per d 'altra banda, i dinosauri sò creduti chì anu sopravvissutu à l'estinzione di massa crescendu rapidamente. Questu avvenimentu hà purtatu à a coesistenza di dinosauri di crescita rapida è di crocodilomorfi di crescita lenta in l'era dopu, infine pusendu a basa per e differenze di crescita osservate in i so discendenti muderni, uccelli è crocodiliani.

I risultati di u studiu indicanu chì a disparità in i tassi di crescita trà l'acelli è i crocodiliani hè stata stabilita prima in a storia evolutiva di u gruppu, anche u so antenatu cumuni hè un animali à crescita rapida. Sta ricerca cuntribuisce à a nostra capiscitura di i fatturi cumplessi chì influenzanu i mudelli di crescita è l'adattazioni evolutive in diverse spezie.

Fonti:

- "Urìggini di a crescita lenta nantu à u lignamentu di u crocodilianu" - Biologia attuale

- Prof Jennifer Botha, Università di Witwatersrand

- Prof Jonah Choiniere, Università di Witwatersrand

- Bailey Weiss, Università di Witwatersrand

- Paul Barrett, Prufessore di Meritu di Paleontologia à u Museu di Storia Naturale, Londra