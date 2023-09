Scopre u Cielo Notturnu à u Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore offre à i visitatori l'uppurtunità di sperimentà a bellezza di u celu notturnu cù duie feste di stelle prossime. In cullaburazione cù a Società Astronomica di Grand Traverse, u parcu accoglierà avvenimenti u 15 di settembre è u 21 d'ottobre da 5 ore à 11 ore in l'area di Dune Climb.

I partiti di stella in Sleeping Bear Dunes National Lakeshore furnisce l'oppurtunità à i visitori di osservà i splendidi celi scuri di u parcu. A mancanza di contaminazione luminosa permette una vista chjara di l'uggetti di u spaziu prufondu attraversu telescopi furniti. Sicondu a data è e cundizioni, i participanti puderanu vede stelle, pianeti, meteori, è ancu a Via Lattea.

In più di a stella, l'avvenimenti offrenu altre attività per i visitatori. Prima di u tramontu, ci sarà a visualizazione solare è l'attività di i zitelli dispunibili. Quandu si face bughju, ci saranu stazioni di telescopiu drop-in è stazioni d'infurmazione per i participanti per spiegà. Per fà a maiò parte di a festa di stella, i visitori sò incuraghjiti à vestite in modu adattatu per u clima è portanu articuli cum'è linterna (preferibbilmente cù un filtru rossu per priservà a visione di notte), binoculi, bug spray, sedie di spiaggia è mantelli.

L'ingressu à i partiti di stella hè liberu, ma un pass di visitatore hè necessariu per l'ingressu à u parcu. Più infurmazione nantu à ogni avvenimentu, cumprese i dettagli di parcheghju è l'annullamentu di u clima, ponu esse truvati in u calendariu in linea di Sleeping Bear Dunes.

Cù a perdita crescente di u celu scuru per via di a contaminazione luminosa, avvenimenti cum'è questi sò impurtanti per priservà è apprezzà e meraviglie di u celu di notte. A Società Astronomica Grand Traverse hè dedicata à prumove a cuscenza di u publicu è a cunniscenza di l'astronomia, è attraversu a so cullaburazione cù Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, sò capaci di sparte a so passione per e stelle cun un publicu più largu.

Fonti:

- Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

- Società Astronomica di Grand Traverse