L'investigazione nantu à a gestione di u guvernu di a pandemia di Covid-19 cuntinueghja cù a testimonianza di u Chief Medical Officer

In una apparizione assai attesa, Sir Chris Whitty, u Chief Medical Officer di u Regnu Unitu, hè pronta à dà evidenza oghje à l'Inchiesta Covid-19 in corso. Sir Whitty, chì hè diventatu una di e figure più ricunnisciute in u paese durante a pandemia, hè previstu di passà tuttu u marti per furnisce una visione di a gestione di a crisa da u guvernu.

Questa tistimunianza di Sir Whitty seguita l'apparizione recente di l'anzianu Cunsigliu Scientificu Capu, Sir Patrick Vallance, chì hà offrittu i so insights in u prucessu di decisione di l'ex Primu Ministru Boris Johnson è a so squadra. L'inserzioni di u ghjurnale di Sir Vallance anu furnitu una visione straordinaria di u funziunamentu internu di u guvernu in questu tempu sfida.

Lady Hallett, chì dirige l'inchiesta, hà dichjaratu u luni chì u sgiò Johnson pareva "bamboozled" da i dati cumplessi è i grafici presentati à ellu. Ci sò stati casi induve hà luttatu per mantene l'infurmazioni scientifiche, purtendu à dumande nantu à a decisione di u guvernu è a risposta à a pandemia.

Una iniziativa chì hà affruntatu critiche hè u schema "Eat Out to Help Out" di u sgiò Sunak, lanciata in Aostu 2020 per sustene i ristoranti è i ristoranti dopu u bloccu. Sir Whitty hè prubabile di affruntà e dumande relative à i so cumenti privati ​​precedenti chì si riferenu à u schema cum'è "manghjate fora per aiutà u virus". L'inchiesta hà per scopu di capisce cumplettamente l'impattu è l'efficacità di tali misure di guvernu.

Mentre l'inchiesta cuntinueghja, hè previstu chì Sir Jonathan Van-Tam, l'ex diputatu di Sir Whitty, furnisce ancu evidenza più tardi in a settimana. I tistimunianzi di sti figuri chjave mette in luce u prucessu di decisione è l'azzioni pigliate da u guvernu, cuntribuendu à una comprensione cumpleta di a gestione di a pandemia di Covid-19 in u Regnu Unitu.

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì ghjè l'Inchiesta Covid-19?

L'Inchiesta Covid-19 hè una investigazione nantu à a gestione di u guvernu di a pandemia di Covid-19 in u Regnu Unitu. U scopu di valutà u prucessu di decisione, e pulitiche implementate, è a risposta generale à a crisa.

Quale hè Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty hè u Chief Medical Officer di u Regnu Unitu. Hà ghjucatu un rolu prominente in u cunsigliu di u guvernu in materia di salute publica, in particulare durante a pandemia di Covid-19.

Chì ghjè u scopu di a testimonianza di Sir Chris Whitty?

A testimonianza di Sir Chris Whitty hè prevista per furnisce una visione di a gestione di u guvernu di a pandemia di Covid-19. Hè prubabilmente interrugatu nantu à e decisioni chjave, pulitiche è iniziative, cum'è u schema "Eat Out to Help Out".

Chì ghjè u schema "Eat Out to Help Out"?

U schema "Eat Out to Help Out" hè stata una iniziativa di u guvernu lanciata in Aostu 2020 per sustene l'industria di a risturazione è l'ospitalità post-lockdown. Offre pasti scontati per incuragisce a ghjente à cena fora è stimulà l'ecunumia.