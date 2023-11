I scientisti cercanu constantemente e piattaforme più efficaci è affidabili per u processu di l'infurmazione quantistica. Un scopu maiò hè di sviluppà un sistema chì ùn pò micca solu fà operazioni quantum cun alta precisione è velocità, ma ancu interfaccia cù una rete quantistica. Questu permetterà a creazione di un Internet quantum robustu. Per ottene questu, i scientisti anu bisognu di un sistema chì pò generà un intricatu trà qubits è fotoni di materia di longa vita, chì permette una interfaccia di bassa perdita è rapida trà i diversi nodi di una futura rete quantistica.

In un studiu recente publicatu in Optica, una squadra di circadori di l'ICFO, guidata da u prufessore Hugues de Riedmatten, hà sviluppatu una nova tecnica chì affronta sti sfide. Utilizendu cristalli drogati di ioni di terra rara, i circadori sò stati capaci di creà un sistema cù e proprietà necessarie per l'interazzione efficiente di a materia luminosa è a rilevazione di ioni unichi. L'ioni sò stati intrappulati in nanoparticelle è accoppiati à una fibra-microcavità.

A squadra hà crisciutu nanoparticles doped cù ioni erbium, cù ogni nanoparticula chì cuntene attornu à 1000 ioni Er. Queste nanoparticule sò state poi piazzate nantu à un specchiu è rinfriscate à circa 6 Kelvin. Allineendu un specchiu curvatu fabbricatu nantu à una fibra ottica cù una nanoparticella, una cavità hè stata formata. I circadori anu sappiutu indirizzà è detectà precisamente ioni di terra rara in a nanoparticella utilizendu sta configurazione.

U vantaghju di l'usu di nanoparticuli hè chì u so voluminu ridottu permette una alta densità di ioni mentre mantene una distanza fisica media bassa trà elli. Questu assicura chì e frequenze di l'ioni sò abbastanza distinti per esse distinti cumplettamente, chì permettenu l'indirizzu di ioni individuali. I circadori anu dimustratu chì una custellazione di ioni chì interagiscenu pò esse truvata in a nanoparticella, facendu un candidatu potenziale per un sistema di trasfurmazioni di l'informazioni quantistica à piccula scala.

Stu sviluppu apre novi pussibulità per a fabricazione di dispusitivi quantum è l'avanzamentu di l'informatica quantistica è e tecnulugia di cumunicazione. Capiscendu è cuntrullendu i ioni di terra rara individuale in nanoparticelle, i scientisti ponu sbloccare novi strade per trasfurmà l'infurmazione quantistica è custruisce reti quantum più efficaci.

FAQ

1. Chì sò i qubits ?

Qubits sò i blocchi di basi di l'infurmazioni quantum. Puderanu esse sistemi fisichi, cum'è circuiti superconduttivi, atomi intrappulati, o difetti in solidi, chì codificanu l'infurmazioni quantum cù stati diversi.

2. Cumu i qubits interagiscenu trà elli?

Qubits ponu interagisce cù l'altri attraversu diversi metudi, cum'è campi elettrici o magnetichi chì sò dipindenti di u statu di qubit. Queste interazzione sò cruciali per eseguisce operazioni quantistiche è creanu intanglement trà qubits.

3. Chì sò i cristalli drogati di ioni di terra rara ?

I cristalli drogati di ioni di terra rara sò materiali solidi chì cuntenenu ioni da u gruppu di elementi di terra rara. Questi cristalli anu proprietà uniche, cum'è i tempi di coerenza longu è stati di terra differenti, chì li facenu adattati per l'interazzione di materia luminosa è a codificazione di l'informazioni quantistica.

4. Cumu funziona a nova tecnica ?

A nova tecnica implica a crescita di nanoparticule dopate cù ioni di terra rara è i mette nantu à un specchiu. Allineendu un specchiu curvatu nantu à una fibra ottica cù una nanoparticula, si forma una cavità. Questa configurazione permette l'indirizzu precisu è a rilevazione di ioni di terra rara in a nanoparticella, facilitendu l'interazzione efficaci di materia di luce.

5. Chì sò l'applicazioni putenziali di sta tecnica ?

Sta tecnica apre e pussibulità per a fabricazione di i dispositi quantum è l'avanzamentu di l'informatica quantistica è e tecnulugia di cumunicazione. Capiscendu è cuntrullendu i ioni di terre rare individuali in nanoparticelle, i scientisti ponu spiegà novi strade per trasfurmà l'infurmazione quantistica è custruisce reti quantum più efficaci.

(Source: ICFO)