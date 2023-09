In un libru nantu à u futuru di l'intelligenza artificiale, u prufessore di u MIT Max Tegmark presenta un scenariu distopicu in quale e macchine adoptanu scopi preghjudizii per l'umanità si ùn sò micca capaci di capiscenu accuratamente è di allineà cù l'interessi umani. Ancu s'ellu pò parè imbustu, a nostra propria spezia, attraversu a rapida espansione di l'intelligenza umana, hà avutu un impattu prufondu nantu à u pianeta è altri esseri viventi.

L'umanità, chì una volta affruntò un mumentu criticu cù solu uni pochi di millaie d'individui chì restanu, avà rapprisenta u 36% di tutti i mammiferi di a Terra. Un 60% supplementu hè custituitu da animali cum'è vacche, chì sò allevati per u cunsumu umanu. Solu 4% sò animali salvatichi. U nostru prugressu hà risultatu in a riduzzione di u spaziu per l'altri animali, purtendu à a sesta estinzione di massa, a prima causata da una sola spezia. Stu avvenimentu di l'estinzione ùn hè micca limitatu à spezie individuali, ma affetta rami interi di l'arbulu evoluzione, cù i generi chì spariscenu à un ritmu 35 volte più veloce chì in l'ultimi 65 milioni d'anni.

I circadori anu truvatu chì almenu un terzu di i vertebrati cunnisciuti sò in cala di a pupulazione è sò cunfinati à ecosistemi più chjuchi. Per esempiu, ci era una volta 10 milioni d'elefanti à u principiu di u XXu seculu, ma oghje ci sò menu di una mità di milione, cù parechji paesi ùn anu più ospitu sti magnifichi criaturi.

A perdita di generi interi ùn solu disturba l'ecosistema, ma ancu impacta a salute umana è u benessere. A scumparsa di i grandi predatori in certe regioni hà purtatu à un incrementu di a pupulazione di cervi di coda bianca è di topi, chì ospitanu i ticks chì trasmettenu a malatia di Lyme. Inoltre, a soprasfruttamentu di e risorse naturali è a distruzzione di a biodiversità cuntribuiscenu à a diffusione di e malatie trà l'animali è l'omu, cum'è vistu cù a pandemia di Covid-19.

Cunservà a biodiversità è invistisce in a prutezzione di e fureste tropicali, induve si trovanu i più alti livelli di biodiversità, hè cruciale per mitigà u colapsu di l'ecosistema. Azzione urgente, accumpagnata da un investimentu significativu, hè necessariu per prevene più devastazione. Se continuemu nantu à a nostra strada attuale, e cunsequenze pò esse assai più catastròficu di ciò chì pudemu imaginà.

Fonti: u libru di Max Tegmark nantu à l'intelligenza artificiale, studiu publicatu in PNAS, basa di dati di l'Unione Internaziunale per a Conservazione di a Natura