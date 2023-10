L'Era Spaziale Lascia a so marca nantu à a Stratosfera di a Terra

L'estratosfera, una di e parti più remote di u pianeta, hè affettata da l'attività umana in u spaziu. I ricercatori anu scupertu quantità significativu di metalli in aerosols in l'atmosfera, prubabilmente risultatu da u crescente numeru di navi spaziali è satelliti chì sò lanciati è tornanu à a Terra. Questi metalli cambianu a chimica atmosferica, chì puderia avè implicazioni potenziali per u clima, a capa d'ozone è l'abitabilità di u pianeta.

A squadra di scientisti, cumpresu Dan Cziczo è Dan Murphy, hà realizatu a ricerca utilizendu strumenti specializati attaccati à i piani di ricerca. Anu trovu più di 20 elementi, cumpresi lithium, aluminium, ramu è piombo, in campioni d'aerosol chì currispondenu à i rapporti utilizati in l'alliages di navi spaziali. A massa di sti metalli da a rientrata di a nave spaziale superava a quantità truvata in u polu cosmicu naturali. Inoltre, quasi u 10% di e grande particeddi di l'acidu sulfuricu, chì aiutanu à prutege a capa d'ozone, cuntenenu aluminiu è altri metalli spaziali.

Hè stimatu chì sin'à 50,000 2030 satelliti più ponu ghjunghje à l'orbita da u XNUMX. Questu significa chì finu à a mità di particeddi di l'acidu sulfuricu stratosfericu puderanu cuntene metalli da rientrata in i prossimi decennii. L'effetti potenziali nantu à l'atmosfera di a Terra, a capa d'ozone è a vita stessu ùn sò micca capiti.

Studià a stratosfera hè una sfida perchè hè una regione pristina è stabile di l'atmosfera, raramente accessata da l'omu o ancu i voli à alta altitudine. Tuttavia, per mezu di u Programma di Scienza Aerotransportata di a NASA, i circadori anu pussutu raccoglie campioni d'aria da una altitudine di 11.8 miles (19 km) sopra a terra in Alaska. Strumenti sò stati utilizati per assicurà a cullizzioni di i campioni di l'aria più freschi è indisturbati.

A stratosfera ghjoca un rolu cruciale in a prutezzione di u pianeta è di tutta a vita nantu à questu attraversu a capa d'ozonu. Sta strata agisce cum'è un scudo glubale contr'à a radiazione ultravioletta dannosa. L'ultimi decennii anu vistu sforzi per riparà è riparà a capa d'ozone dopu chì era minacciata da i clorofluorocarboni. In ogni casu, a presenza crescente di metalli da i lanciamenti è i ritorni di navi spaziali pò pone novi sfide.

I razzi utilizati per mandà satelliti è navi spaziali in orbita lascianu una traccia di metalli, simili à a scia lasciata da i navi in ​​l'oceanu. Questi metalli cuntribuiscenu à a furmazione di particeddi aerosol in l'estratosfera. Mentre i meteoriti sò cascati in l'atmosfera per l'età, a massa di metalli da i razzi rivali cù quella di i meteoriti. L'impattu di l'occupazione umana è u volu spaziale nantu à l'atmosfera di a Terra hè una preoccupazione significativa chì richiede più investigazioni.

Capisce i cambiamenti chì si verificanu in a stratosfera hè cruciale per a prutezzione di u pianeta è per assicurà a so abitabilità cuntinua. A ricerca realizata da Cziczo, Murphy, è e so squadre mette in luce l'impattu potenziale di l'attività umana in u spaziu nantu à l'atmosfera di a Terra è l'equilibriu delicatu di a capa d'ozone.

