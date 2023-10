L'ADN umanu anticu truvatu in i Neanderthali traccia più di 250,000 anni

Un studiu rivoluzionariu hà revelatu chì l'interbreeding umanu-Neanderthal hè accadutu assai prima di ciò chì si pensava prima. A credenza prevalente era chì l'incruciamentu trà l'antenati di l'Homo sapiens è i Neanderthal hà iniziatu dopu un esodu massivu da l'Africa circa 75,000 250,000 anni fà. Tuttavia, una nova ricerca realizata da i genetisti in a Perelman School of Medicine di l'Università di Pennsylvania suggerisce chì l'ADN umanu iniziale scorri in Neanderthal circa XNUMX XNUMX anni fà, assai prima di e migrazioni anticipate.

U studiu hà truvatu chì i Neanderthals portavanu digià sezzioni di DNA umanu in i so genomi quandu l'omu migraru in Eurasia da l'Africa. Questi scontri trà i Neanderthali è i primi umani sò prubabilmente accaduti più di 250,000 XNUMX anni fà, postu chì ùn ci hè micca un registru di Neanderthal chì anu mai vissutu in l'Africa subsahariana. A ricerca, publicata in a rivista Current Biology, furnisce evidenza di l'incruciamentu trà l'antichi umani muderni è Neanderthal.

Prima di stu studiu, era presumitu chì l'ADN di Neanderthal ùn era micca toccu finu à a migrazione umana più recente in Eurasia. Tuttavia, a ricerca hà revelatu chì circa sei per centu di l'ADN di Neanderthal hè statu ereditatu da l'omu mudernu prima di circa 250,000 250,000 anni fà. Stu materiale geneticu hè urigginatu da l'omu chì abbandunò l'Africa trà 270,000 XNUMX è XNUMX XNUMX anni fà.

I risultati indicanu chì un gruppu di primi umani, geneticamente ligati à tutti l'omu vivi oghje, incruciate cù Neanderthal. Ancu s'ellu ùn hè micca chjaru quantu di sti umani migraru in Eurasia, anu lasciatu una marca genetica chjara nantu à i so cugini di Neanderthal. Malgradu u so incruciamentu, questi primi antenati umani ùn anu micca sopravvissutu, postu chì ùn sò micca scuperti in Auropa o in l'Asia i resti di scheletri umani da un quartu di milione d'anni fà.

U studiu implicava l'analisi di genomi cumpletamente sequenziati di e persone indigene muderne chì vivenu in l'Africa subsahariana. Si basa nantu à a ricerca precedente realizata sottu u Prughjettu 1,000 Genomi, chì hà u scopu di catalogà a diversità genetica in u mondu. U squadra di ricerca hà cullucatu dati da 180 individui in 12 pupulazioni diverse di l'Africa subsahariana per investigà a prevalenza di l'ADN simili à Neanderthal in a regione.

I circadori anu cunsideratu diversi scenarii per spiegà a presenza di DNA simili à Neanderthal in l'Africani subsahariani. In ultimamente, anu truvatu evidenza chì sustene l'ipotesi chì stu materiale geneticu hè urigginatu in i primi umani muderni è hè statu dopu trasmessu à i Neanderthal. L'analisi di un specimenu di Neanderthal chì campava 120,000 XNUMX anni fà hà revelatu u materiale geneticu chì si trova in l'Africani subsahariani. Stu materiale hè vinutu da rùbbriche di u genoma cunnisciuta per esse ereditata da l'Homo sapiens è hà dimustratu chì l'ADN umanu hè statu trasferitu à Neanderthals assai prima di e migrazioni anticipate.

U studiu enfatiza l'impurtanza di cumprendi diverse populazioni in a ricerca genetica è genomica. Pone luce nantu à a nostra storia cumplessa di l'incruciate cù Neanderthals è mette in risaltu a necessità di più investigazioni nantu à i nostri antichi antenati.

Fonti:

- Perelman School of Medicine di l'Università di Pennsylvania

- Rivista di Biologia attuale