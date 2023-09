I cambiamenti in e placche tettoniche influenzanu a biodiversità in a Terra

Un studiu recente hà truvatu una cunnessione trà i muvimenti di e placche tettoniche di a Terra è a diversità di e spezie marine. A ricerca mostra chì i prucessi chì alteranu a litosfera, chì includenu i movimenti di e placche tettoniche, affettanu i livelli di l'oceanu, affettendu cusì a dispunibilità di ambienti marini superficiali induve a vita prospera.

I platti tettonici sò seccioni grandi di u mantellu è a crosta superiore di a Terra chì coprenu u globu sanu. Sò in u muvimentu cuntinuu, pruvucannu u vulcanismu di a Terra, a furmazione di muntagne è a creazione di trincee oceaniche. U studiu, guidatu da u geologu Slah Boulila da l'Università di a Sorbona, esplora a quistione di perchè ci sò ciculi in a diversità è a biodiversità.

I circadori anu analizatu insemi di dati geologichi è marini, è ancu di dati di a biodiversità marina, per investigà l'allineamentu di i cicli in a biodiversità marina cù i prucessi di e placche tettoniche. Paragunendu più di 18,000 32,000 campioni di roccia marina è quasi 36 XNUMX generi da a Paleobiology Database, anu scupertu cicli di XNUMX milioni d'anni in a biodiversità marina chì correlavanu cù i cambiamenti in a produzzione di u fondu marinu è a subduzione.

Quandu i platti tettonici si alluntananu, si forma una crosta oceanica fina, è quandu una placca hè imbuttata sottu à l'altru in un prucessu chjamatu subduzione, i livelli di u mari diminuiscenu. E variazioni in u livellu di u mari alteranu l'habitat dispunibule per e spezie marine, purtendu à cambiamenti in a biodiversità. L'alti livelli di u mare risultatu in l'inundazione di a terra secca è l'approfondimentu di e zoni marine pocu prufonde, prumove a proliferazione di l'organisimi marini. À u cuntrariu, i bassi livelli di u mari riducenu u spaziu dispunibule per a vita marina.

Mentre l'idea di una cunnessione trà i cambiamenti di a placca tectonica è a biodiversità ùn hè micca nova, sta ricerca furnisce più validazione utilizendu un set di dati più grande. I scuperti sustene l'ipotesi chì i cambiamenti in l'ambienti sò ligati à l'evoluzione è l'estinzione. In ogni casu, u studiu ùn risponde micca definitivamente per quessa chì questi ciculi accadenu, lascendu chì una quistione senza risposta.

Inoltre, ci hè sempre un dibattitu trà i circadori in quantu à a natura ciclica di a tettonica di e placche, alcuni chì sustenenu chì hè irregulare piuttostu cà periodicu. Tuttavia, stu studiu cuntribuisce à u crescente corpu di evidenza chì mette in risaltu l'interazione trà i cambiamenti in l'ambiente, l'evoluzione è l'estinzione.

In riassuntu, a ricerca dimostra cumu i cambiamenti in e placche tettoniche impactanu a biodiversità influenzendu i livelli di l'oceani è a dispunibilità di l'abitati per e spezie marine. A capiscitura di sti cunnessioni furnisce insights preziosi in a storia di a Terra di a diversificazione di spezie è l'eventi di estinzione.

Fonte: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.