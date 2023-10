Un studiu recente realizatu da i circadori in l'Università di a Finlandia Orientale hà truvatu chì l'impegnu in attività cum'è caminari o ghjucà à u golf pò migliurà a funzione cognitiva in l'adulti anziani. U studiu hà ancu revelatu chì a caminata nordica, un tipu di caminari in tuttu u corpu cù i pali, pò furnisce u stessu benefiziu.

U studiu hà participatu à 25 golfers sani di 65 anni è più chì anu participatu à trè sessioni di intensu eserciziu aerobicu - golf, caminata è nordic walking - in un ambiente di vita reale. I participanti mantenenu u so ritmu ritmu tipicu durante l'esercizii. A funzione cognitiva hè stata valutata utilizendu teste chì misuranu l'attenzione, a velocità di trasfurmazioni è a capacità di cambià di compiti. I campioni di sangue sò stati ancu raccolti per misurà i livelli di dui sustanzi chimichi, u fattore neurotroficu (BDNF) è a catepsina B (CTSB), chì si crede chì riflettenu i benefici di l'esercitu in u core.

I risultati di u studiu anu dimustratu chì u caminu è u golf anu un impattu pusitivu nantu à a funzione cognitiva, particularmente in e funzioni cognitive più basse, cum'è l'attenzione è a velocità di trasfurmazioni. Tuttavia, ùn sò stati osservati effetti significativi nantu à i livelli di BDNF è CTSB. I dui tipi di caminari, regulare è nordicu, sò stati assuciati cù u funziunamentu esecutivu rinfurzatu, chì hè cruciale per a pianificazione, l'urganizazione è a permanenza focu.

Queste scuperte mette in risaltu l'impurtanza di participà à l'eserciziu aerobicu adattatu per l'età, cum'è a caminata, u golf, è a caminata nordica, per mantene è migliurà a funzione cognitiva in l'adulti anziani. Ricerche precedenti anu ancu suggeritu chì l'eserciziu pò esse una strategia potenziale per a prevenzione di a decadenza cognitiva.

U studiu hè statu realizatu in cullaburazione cù circadori di l'Università di Edimburgo in u Regnu Unitu è ​​​​ETH Zürich in Svizzera. I risultati sò stati publicati in u numeru d'ottobre di BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Per più infurmazione nantu à u Nordic Walking, pudete visità u situ di a Fundazione Artrite.

Fonti:

- Università di a Finlandia Orientale, comunicatu di stampa, 16 ottobre 2023