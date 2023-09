Un squadra di circadori hà criatu successu una apprussimazione faciale di un omu medievale chì campava in Pulonia trà u IX è l'XI seculu. Stu individuu, cunnisciutu cum'è Ł11/3/66, hà patitu duie forme di nanismo, una cundizione cusì rara chì ùn ci era mai statu un istanza arregistrata in un scheletru di seculi. I circadori anu utilizatu scans 90D di u craniu di l'omu per ricustruisce e so caratteristiche faciale.

L'analisi di i resti scheletrichi avianu revelatu prima chì l'omu avia caratteristiche fisiche cunfurmate cù l'achondroplasia è a dyschondrosteosis di Léri-Weill, chì sò tramindui forme di nanismo. I scans 3D anu dimustratu ch'ellu avia costole curtite, "osse di l'anca svasate" è "coduti girati", è ancu un palatu dentale arcuatu. Tuttavia, u so aspettu faciale restava scunnisciutu finu à avà.

Per creà l'approssimazione faciale, i circadori anu impurtatu i scans di craniu in un prugramma di editazione 3D è anu utilizatu marcatori di spessore di tessuti molli da donatori viventi per distribuisce punti di dati nantu à u craniu digitalizatu. Anu ancu fattu proiezioni basate nantu à scans CT di individui viventi per determinà a dimensione di e caratteristiche faciale.

A ricustruzzione faciale palesa un omu cù una faccia tonda, una fronte prominente è una espressione neutra. I circadori anu ancu creatu una ricustruzzione speculativa chì rapprisenta l'omu cù un capu pienu di capelli scuri è una barba. In particulare, a dimensione di a testa di l'omu era più grande di a media, chì hè una caratteristica cumuni di a displasia scheletrica.

Sicondu a bioarcheologa Magdalena Matczak, chì era parti di a scuperta iniziale di u scheletru di l'omu, l'approssimazione faciale hà evidenziatu e caratteristiche assuciate à l'acondroplasia, cum'è una depressione di l'area nasale è l'ipoplasia midface. Ella enfatizzò l'impurtanza di ricreà l'aspettu faciale, postu chì ci permette di vene in faccia cù una persona di u passatu.

Sta ricerca furnisce insights preziosi in l'aspettu fisicu di l'individui cù forme rare di nanismo in l'Europa medievale. L'usu di e tecniche di scansione 3D è di ricustruzzione faciale cuntinueghja à rinfurzà a nostra cunniscenza di a storia umana è a diversità.

