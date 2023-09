Unu di i raggruppamenti di stelle più cunnisciuti, a Grande Piazza di Pegasu, cumencia à risaltà più altu in u celu di notte sta stagione. In tuttu u sittembri, fighjendu à u livante à a sera, a Piazza Grande si vede cum'è si cullà più altu nantu à l'orizzonte.

A Great Square hè custituita da quattru stelle di uguale luminosità: Scheat, Alpheratz, Markab è Algenib. Sti stiddi rapprisentanu u "corpu" di u cavallu alatu di a mitulugia greca, Pegasus. A familiarità cù a Great Square pò aiutà à identificà a custellazione di Pegasus è pò ancu esse usatu per localizà a stella vicinu 51 Pegasi, chì hè a casa di u primu exoplanet mai scupertu intornu à una stella di sequenza principale cum'è u nostru sole.

A Great Square ùn hè micca una custellazione ufficiale, ma piuttostu un asterismu, un mudellu ricunnisciutu di stelle in u celu di notte. Pò esse più cum'è un "grande diamante" per via di a so pusizioni inclinata, cù una stella, Algenib, affruntata in fondu. Ancu s'ellu pò esse viotu, ci sò uni pochi di stelle notevuli in u centru, è per u populu Anishinaabe di a regione di i Grandi Laghi, a piazza rapprisenta u torsu di l'alce.

Situatu à a diritta di a linea trà Scheat è Markab hè 51 Pegasi, cunnisciutu ancu Helvetios. Questa stella giallastra hè a casa di l'exoplaneta 51 Pegasi b, u primu pianeta mai scupertu in orbita una stella simile à u sole. Hè un pianeta di dimensione di Jupiter chì orbita a so stella assai più vicinu à a Terra da u sole.

A pusizioni di vista ottimali sia per a Piazza Grande sia per a custellazione di Pegasus serà ghjunta d'ottobre, uni pochi d'ore dopu à u tramontu. Sè vo vulete osservà sti stelle, hè cunsigliatu di aduprà binoculi o telescopi. Inoltre, catturà l'imaghjini di sti sights celestiali pò esse ottenutu cù l'aiutu di l'equipaggiu è e tecniche ghjusti.

L'ascesa di a Grande Piazza di Pegasus in u celu di notte hè un avvenimentu eccitante per i stargazers è l'amatori di u celu. Facendu cunniscenza di questu asterismu prominente, l'osservatori ponu scopre e meraviglie di a custellazione Pegasus è a stella vicinu 51 Pegasi cù u so affascinante exoplanet.

