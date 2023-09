Nettunu à l'uppusizione: Quandu è Cumu Osservà u Giant di Ghiaccio

Nettunu, l'ottu pianeta da u sole è u pianeta più distante in u nostru sistema di u sulari, serà à l'uppusizione u marti 19 settembre. Questu significa chì serà in una linea diretta cù u sole è a Terra, cù u nostru pianeta situatu in u centru. Cum'è un bonus aghjuntu, Neptune farà ancu u so avvicinamentu più vicinu à a Terra, cunnisciutu cum'è perigee, à u stessu tempu. Questu farà chì u pianeta distante pare più grande è luminoso in u celu di notte, creendu una prima opportunità per l'osservazione.

Da a cità di New York, Neptune risurrerà in l'est à circa 6:58 pm EDT è diventerà visibile uni pochi ore dopu. À u so puntu più altu in u celu, versu 12:51 am EDT u marcuri 20 di sittembri, Nettunu serà 46 gradi sopra l'orizzonte. Serà situatu in a custellazione di Pisces.

Tuttavia, hè impurtante nutà chì ancu s'è Nettunu hè in perigee, a Terra è u giant di ghiaccio sò sempre incredibbilmente alluntanati. Duranti stu avvicinamentu più vicinu, Nettunu sarà sempre à circa 2.7 miliardi di chilometri di distanza da u nostru pianeta. Per offre una certa perspettiva, a Terra è Mars sò separati da una distanza media di 140 milioni di chilometri. Questu significa chì a distanza media trà Mars è a Terra puderia ghjunghje trà a Terra è Nettunu quasi 20 volte.

Per via di a so distanza immensa, Nettunu ùn pò micca esse vistu in u celu à l'occhiu nudu. Havi una larghezza di 31,000 50,000 miles (XNUMX XNUMX chilometri), circa quattru volte a dimensione di a Terra, facendu u quartu pianeta più grande di u nostru sistema solare. In ogni casu, a visibilità di Nettunu richiede l'usu di un telescopiu o binoculi di qualità è cundizioni climatichi favurevuli.

Sè site interessatu à osservà Nettunu o catturà ritratti di u celu di notte, ci sò diverse risorse dispunibili. Space.com furnisce guide nantu à i migliori telescopi, binoculi, camere è lenti per l'astrofotografia. Se riesci à fotografà Neptune à l'uppusizione, pudete ancu mandà e vostre imagine è dettagli [email prutettu] per l'uppurtunità di sparte cù altri dilettanti di u spaziu.

In cunclusioni, l'uppusizione di Nettunu è a vicinanza di a Terra presentanu una excelente opportunità per vede è studià stu giant di ghiaccio distante. Utilizendu l'equipaggiu appropritatu è truvannu un locu adattatu, i guardatori di u celu ponu maraviglià di e meraviglie di u nostru sistema solare.

