Una scuperta di riferimentu da una squadra di cullaburazione guidata da Alexis Rodriguez di l'Istitutu di Scienze Planetarie hà svelatu evidenza di pianure sedimentarie create da u drenaje di l'acquiferu in formazioni di colapsu marzianu chjamati terreni caotici. I circadori anu focu annantu à una unità sedimentaria in Hydraotes Chaos, chì interpretanu cum'è i resti di un lavu di fangu furmatu da scarichi da stratigrafia di mudstone caricata di gas risalente à quasi 4 miliardi d'anni fà. Stu periodu di tempu coincide cù un tempu quandu a superficia di Marte era prubabilmente abitabile. I sedimenti truvati in questa zona puderanu portà evidenza di vita antica.

A ricerca, intitulata "Exploring the evidence of middle Amazonian aquifer sedimentary outburst residues in a martian chaotic terrain" è publicata in Nature Scientific Reports, hè statu un sforzu di cullaburazione cù co-autori da NASA Ames Research Center, Università di Arizona, Università Autonoma di Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, è l'Università di Florida.

Unu di i scuperti intriganti hè a prisenza di vulcani di fangu è diapiri in Hydraotes Chaos, chì sò spargugliati è crede chì u risultatu di u vulcanismu sedimentariu. Invece di magma upwells è erupzioni, i sedimenti umidi è i sali ghjunghjenu è rompenu a superficia, furmendu monti è flussi. Queste furmazioni di monti si trovanu solu nantu à i materiali di u pianu caòticu di u terrenu è micca nantu à i mesas, suggerenu un ligame in a cumpusizioni di materiale piuttostu cà una genesi da e forze estensionali regiunale generate da l'elevazione magmatica.

A ricerca hè un passu significativu per capisce a storia geologica è l'abitabilità potenziale di Marte. Mette in risaltu l'impurtanza di investigà sti terreni caòtici, postu chì ponu esse indizi di l'esistenza potenziale di a vita passata nantu à u pianeta rossu. Mentre l'esplorazione di Marte cuntinueghja, più studiu di u drenaje di l'acquiferu è di e formazioni sedimentarii seranu strumentali per sbloccare i misteri di u passatu di u pianeta.

Fonti:

- Comunicatu di stampa di l'Istitutu di Scienza Planetaria

- Rapporti scientifichi di a natura