Un studiu recente guidatu da Alexis Rodriguez di l'Istitutu di Scienza Planetaria hà scupertu evidenza di pianure sedimentarie create da u drenaje di l'acquiferu in formazioni di colapsu marzianu cunnisciute cum'è terreni caòtici. Queste scuperte mette in luce l'abitabilità potenziale di Marte miliardi di anni fà.

I circadori anu focu annantu à una unità sedimentaria in Hydraotes Chaos, chì credenu chì sò i resti di un lavu di fangu furmatu da scarichi da stratigrafia mudstone caricata di gas. Stu lavu di fangu hè stimatu chì s'hè furmatu quasi 4 miliardi d'anni fà, in un tempu quandu Mars puderia esse capace di sustene a vita. I sedimenti in stu lagu di fangu puderanu tene evidenza di a vita passata o ancu presente in Marte.

U studiu hà implicatu un sforzu di cullaburazione trà i scientisti di l'Istitutu di Scienze Planetarii, u Centru di Ricerca Ames di a NASA, l'Università d'Arizona, l'Università Autònoma di Barcellona, ​​l'Istitutu Spaziale di Scienze Blue Marble è l'Università di Florida. Studiendu u drenaje di l'acquiferu marzianu, a squadra hà scupertu enormi canali d'inundazioni è l'erosione estensiva in i pianuri sittintriunali di u pianeta.

In ogni casu, avventurassi in issi pianuri sittintriunali per u campionamentu saria una sfida per via di a difficultà di distinzione trà i materiali da l'acquiferi è quelli erosiati è trasportati da i canali d'inundazioni. I pianuri sedimentarii in Hydraotes Chaos offrenu una opportunità unica per l'investigazione, postu chì furnisce una esplorazione più mirata di i materiali acquiferi antichi.

I mudelli numerichi di i circadori suggerenu chì l'acquiferu di a fonte di u lagu di fangu prubabilmente s'hè furmatu da a segregazione di fasi in u mudstone, chì devendenu grandi camere piene d'acqua di parechji chilometri di larghezza è centinaie di metri di prufundità. Stu prucessu pò esse attivatu da attività ignea intrusiva. A subsidenza segmentata osservata in u terrenu caòticu indica a prisenza di camere interconnesse, chì puderianu esse caverne giganti stabili, piene d'acqua.

U residuu di stu anticu lagu di fangu puderia cuntene materiali aquiferi arricchiti in biomolecule chì sò stati oculati in a subsuperficie di Marte per miliardi d'anni. A NASA Ames cunsidereghja sti pianuri sedimentarii cum'è un situ di sbarcu potenziale per una missione per circà evidenza di biomarcatori, in particulare lipidi. Queste biomolecule sò assai resistenti è puderianu sopravvive più di miliardi d'anni in Marte.

In più di u lavu di fangu, u studiu hà scupertu ancu vulcani di fangu diffusi è pussibuli diapiri in a regione di studiu. Queste caratteristiche offrenu più opportunità per esplorà e rocce sotterranee chì puderanu esse abitabili. U campionamentu di i sedimenti è studià a cumpusizioni di stu anticu lagu di fangu puderia furnisce insights preziosi in u passatu geologicu di Marte è u putenziale di a vita passata o presente in u pianeta.

