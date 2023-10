U declinu di u ghiaccio marinu antarticu suscite preoccupazioni per u globu è a Nova Zelanda

Un summit d'urgenza di a Piattaforma di Scienze Antartiche in Wellington hà suscitatu seri preoccupazioni per i cambiamenti allarmanti chì si sò accaduti in l'Antartida, in particulare in quantu à a significativa riduzione di u ghjacciu marinu durante l'invernu passatu. Dui membri prominenti di a Piattaforma di Scienze, u prufessore Nick Golledge è u duttore Bella Duncan, tramindui da u Centru di Ricerca Antartica di l'Università Victoria di Wellington, anu manifestatu e so preoccupazioni annantu à l'implicazioni di a diminuzione di u ghjacciu marinu in l'Antartida per a cumunità globale, cumpresa a Nova Zelanda.

Un articulu recente publicatu in Communications Earth and Environment hà attiratu l'attenzione à u minimu record di ghiaccio marinu antarticu osservatu in ferraghju 2023, chì suggerenu chì u riscaldamentu di l'oceanu hà ghjucatu un rolu in spinghje u ghjacciu in un novu statu di bassa misura. Questu indica chì i prucessi sottostanti chì guvernanu a cobertura di u ghjacciu marinu in l'Antartida puderanu esse alterati.

Sicondu u prufissore Nick Golledge, i mudelli climatichi predicanu una diminuzione cuntinua di u ghjacciu marinu antarticu in i decennii à vene, ancu in scenarii stretti di riduzzione di emissioni di gas di serra. A riduzzione di u ghjacciu marinu hè una preoccupazione critica postu chì ghjoca un rolu cruciale in a generazione di l'acqua di u fondu di l'Antarticu, unu di i currenti oceani più impurtanti di u pianeta. L'interruzzione di a so circulazione hà implicazioni largu per u clima globale, cumprese a regione Wairarapa. Inoltre, a diminuzione di u ghjacciu marinu presenta una minaccia significativa per i pinguini imperatori, postu chì si basanu assai nantu à ellu per a ripruduzzione.

Dr Bella Duncan sparte i prublemi di u prufissore Golledge. Studià i registri storichi di l'ambiente antarticu indica chì i cambiamenti attuali sò prubabilmente persiste, purtendu à impatti significativi nantu à u clima lucale è glubale, i livelli di u mari è l'ecosistemi. A devastazione causata da u Ciclone Gabrielle quist'annu hà servitu cum'è un esempiu chjaru di e cunsequenze di una atmosfera più calda, chì cuntene più acqua è si traduce in una quantità di precipitazione aumentata. Cù l'aspettativa di eventi climatichi più estremi, l'azzione urgente per affruntà u cambiamentu climaticu diventa sempre più vitale, postu chì i scientisti di u clima luttanu per trasmette l'urgenza di a situazione.

