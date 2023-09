Umani chì guidanu a perdita di rami multipli in l'arbre di a vita, u studiu trova

Un novu studiu avvirtenu di a minaccia di una sesta estinzione di massa causata da l'attività umana, affirmannu chì l'omu guidanu a perdita di rami interi di l'"Arburu di a Vita". U studiu, publicatu in Proceedings of the National Academy of Sciences, hè unicu perchè esamina l'estinzione di generi interi piuttostu cà solu spezie individuali.

I circadori anu focu annantu à e spezie di vertebrati (escludendu i pesci) è truvaru chì da i 5,400 generi studiati, 73 s'eranu estinti in l'ultimi 500 anni, cù a maiò parte di elli sparì in l'ultimi dui seculi. Questa rata d'estinzione hè assai più altu ch'è ciò chì si s'aspittava basatu annantu à l'estimi da u registru fossili.

L'attività umani cum'è a distruzzione di l'habitat, a pesca eccessiva è a caccia sò identificate cum'è a causa primaria di sta crisa di estinzione. A perdita di un genus pò avè cunsequenze di larga scala per un ecosistema sanu. U coautore di u studiu, Gerardo Ceballos, mette in risaltu l'urgenza di a situazione, dicendu: "A nostra preoccupazione hè chì ... perdemu e cose cusì rapidamente, chì per noi, signalà u colapsu di a civilizazione".

Mentre chì tutti l'esperti accunsenu chì u ritmu attuale di l'estinzione hè alarmante, s'ellu si tratta di una sesta estinzione di massa hè una materia di dibattitu. I scientisti definiscenu una estinzione di massa cum'è a perdita di u 75% di e spezie in un cortu periodu di tempu. Sicondu Robert Cowie, un biologu à l'Università di Hawaii, utilizendu sta definizione, una sesta estinzione di massa ùn hè ancu accaduta.

In ogni casu, i risultati di u studiu di rami interi di l'Arburu di a Vita chì sò persu sottumettenu a gravità di a situazione. Stu studiu dimostra a necessità urgente di azzione per priservà a biodiversità è prutegge u futuru di l'umanità.

