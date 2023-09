Un studiu recente publicatu in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hà revelatu chì l'omu causanu l'estinzione di rami interi di l'"Arbulu di a Vita", suscitatu preoccupazioni per una putenziale sesta extinzione di massa. U studiu, realizatu da circadori di l'Università Naziunale Autonoma di u Messicu, cuncintra l'estinzione di generi interi, chì sò classificazioni trà spezie è famiglie.

A cuntrariu di studii precedenti chì anu esaminatu solu a perdita di spezie individuali, sta ricerca analizeghja a scumparsa di generi sanu. Hè una cuntribuzione significativa perchè furnisce una cunniscenza più profonda di i tassi di estinzione attuale. U prufissore Gerardo Ceballos, unu di i co-autori di u studiu, enfatiza chì a crisa di l'estinzione hè ugualmente severa cum'è a crisa di u cambiamentu climaticu, ma hè spessu trascurata.

Esaminendu e dati da l'Unione Internaziunale per a Conservazione di a Natura (IUCN), i circadori anu truvatu chì 73 generi sò estinti in l'ultimi 500 anni, cù a maiuranza di l'estinzioni in l'ultimi dui seculi. Questu hè allarmante, cum'è basatu annantu à i tassi di estinzione precedente, solu dui generi duveranu esse persi in u stessu tempu.

U studiu attribuisce attività umane cum'è a distruzzione di l'habitat, a pesca eccessiva è a caccia cum'è e cause principali di sti estinzioni. A perdita di ancu un unicu genus pò avè cunsequenze di larga scala per l'ecosistema. I circadori crèdenu chì l'azzione urgente hè necessaria per prevene più perdita è colapsu di civilisazioni.

Mentre chì ci hè un cunsensu trà l'esperti chì a tarifa attuale di l'estinzione hè allarmante, s'ellu risponde à i criteri per una sesta estinzione di massa resta un tema di dibattitu. Una estinzione di massa hè definita cum'è a perdita di u 75% di e spezie in pocu tempu. Tuttavia, se i tassi di estinzione attuale persistenu o aumentanu, hè probabile chì una estinzione di massa si faci.

L'autori di u studiu mette in risaltu a necessità di priorità a prutezzione è a risturazione di l'abitati naturali per prevene più estinzioni. Cridenu chì hè sempre pussibule di salvà parechji generi si l'azzione immediata hè presa.

Fonti: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definizione:

Generi : In a classificazione di l'essari viventi, un genus hè un rangu trà spezie è famiglia.

Spezie: Un gruppu d'urganismi chì sparte caratteristiche simili è ponu ripruduce per pruduce una prole fertili.

Estinzione di massa: una perdita rapida di un percentinu significativu di spezie in un cortu periodu di tempu, chì porta à grandi cambiamenti ecologichi è evolutivi.

Arbulu di a Vita: Una rapprisintazioni metaforica di e rilazioni trà e diverse spezie, tracciandu a so storia evolutiva à un antenatu cumuni.